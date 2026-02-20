Donaţie anonimă de 21 kg de lingouri de aur. Unde se vor duce cele aproximativ 3,6 milioane de dolari

O donație surprinzătoare constând în lingouri de aur în valoare de 3,6 milioane de dolari a fost oferită de o persoană care vrea să-şi păstreze anonimatul orașului Osaka, din Japonia, pentru modernizarea conductelor de apă vechi și prevenirea scurgerilor frecvente.

Orașul japonez Osaka a primit o donație neobișnuită, constând în 21 kg de lingouri de aur, evaluate la aproximativ 560 milioane de yeni (aproximativ 3,6 milioane de dolari), care vor fi folosite pentru repararea și modernizarea sistemului învechit de alimentare cu apă. Gestul a venit de la o persoană care a dorit să rămână anonimă, care mai anterior mai donase administraţiei locale 500.000 de yeni în numerar.

Primarul orașului, Hideyuki Yokoyama, a declarat joi, 19 februarie, într-o conferință de presă, că suma este „uluitoare” și că nu are cuvinte pentru a exprima recunoștința autorităților.

„Remedierea conductelor de apă învechite necesită o investiție uriașă. Așadar, nu pot decât să fiu recunoscător”, a declarat acesta

Cu o populație de aproape trei milioane de locuitori, Osaka este al treilea oraș ca mărime din Japonia și un centru economic major în regiunea Kansai.

Ca multe alte orașe japoneze, infrastructura sa de apă și canalizare este veche, cu conducte care depășesc frecvent durata legală de viață de 40 de ani. Problemele sunt tot mai vizibile: anul trecut, biroul de alimentare cu apă din Osaka a raportat peste 90 de cazuri de scurgeri ale conductelor de apă sub drumurile orașului, notează TokyoReporter.

Situația nu este izolată. În întreaga Japonie, gropile cauzate de conductele vechi au devenit periculoase.

În 2025, o groapă uriașă din prefectura Saitama a înghițit cabina unui camion, provocând moartea șoferului, incidentul atrăgând atenția autorităților asupra necesității urgente de înlocuire a conductelor corodate, însă lipsa fondurilor a blocat până acum lucrările.

Donația de aur a surprins atât prin valoare, cât și prin forma sa neobișnuită, reprezentând un exemplu rar de sprijin privat pentru infrastructura urbană din Japonia, în timp ce autoritățile locale se confruntă cu provocări majore în întreținerea rețelelor vechi de apă și canalizare.