search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Polițistă condamnată după ce a șantajat un suspect. S-a dat drept „vânător de pedofili” ca să-și plătească datoriile

0
0
Publicat:

O polițistă din Doncaster, Marea Britanie, a fost condamnată la peste trei ani de închisoare după ce a șantajat un bărbat pe care îl arestase anterior, pretinzând că face parte dintr-un grup de „vânători de pedofili”. Femeia încerca astfel să-și acopere datoriile acumulate din cauza dependenței de jocuri de noroc.

Polițistă din Marea Britanie, condamnată după ce a șantajat un suspect FOTO: South Yorkshire Police
Polițistă din Marea Britanie, condamnată după ce a șantajat un suspect FOTO: South Yorkshire Police

Marie Thompson, în vârstă de 29 de ani, a fost condamnată joi, 30 octombrie, la 40 de luni de închisoare, după ce a pledat vinovată pentru șantaj și obstrucționarea justiției, potrivit The Telegraph.

În octombrie 2022, Thompson, care lucra pentru Poliția din South Yorkshire, a arestat un bărbat suspectat de posesie de imagini indecente cu copii. După ce acesta a fost audiat și eliberat, a primit un e-mail în care i se cerea să trimită 3.500 de lire sterline într-un cont bancar, pentru ca „informațiile să rămână confidențiale”.

Mesajul, semnat de așa-zișii „vânători de pedofili”, spunea: „Ni s-a transmis informația că ați fost arestat pentru activități media care implică copii. Ca organizație care lucrează pentru a proteja copiii de persoane ca dumneavoastră, vă rugăm să ne faceți o donație”.

În aceeași zi, partenera bărbatului a primit și ea un mesaj text prin care i se cerea să răspundă până la sfârșitul zilei.

A încercat să-și acopere urmele

Cei doi nu au dat curs cererii și au raportat incidentul chiar polițistei Marie Thompson, care s-a oferit să „investigheze cazul”. Ea a falsificat însă raportul oficial, notând că victimele nu doresc să depună plângere, iar ulterior le-a spus că expeditorul e-mailului nu a putut fi identificat.

Ancheta a fost închisă, iar cazul a părut rezolvat. Totuși, în martie 2023, Thompson a fost mutată din echipa respectivă, iar dosarele sale au fost preluate de un alt polițist. Noul anchetator a verificat numărul de telefon din mesajul trimis partenerei bărbatului și a descoperit că era același cu cel folosit de Thompson în documentele oficiale.

Așa a fost dezvăluit întregul plan. Polițista a fost arestată în octombrie 2023 și suspendată imediat din funcție.

Dependență de jocuri de noroc și datorii mari

În timpul procesului, instanța a fost informată că Marie Thompson suferea de o formă severă de dependență de jocuri de noroc și avea datorii considerabile în momentul comiterii faptei.

Judecătorii au decis o pedeapsă de peste trei ani de închisoare, considerând că acțiunile sale au subminat grav încrederea publicului în poliție.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
gandul.ro
image
Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la Primăria Capitalei
mediafax.ro
image
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
playtech.ro
image
Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale: „E o onoare”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Andrei Găluț, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, primul mesaj public la 10 ani de la Colectiv. Acesta este singurul membru care a supraviețuit dezastrului
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Tatăl lui Costel Gâlcă, administrator la scara de lângă cea distrusă de explozia din Calea Rahovei, interviu pentru Mediaflux: Sperăm să ne mutăm, dar fără gaze VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, semne ale cancerului pancreatic pe care nu trebuie să le ignori