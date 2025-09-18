Trei bucureșteni au reușit să încaseze ilegal 60.000 lei după ce au falsificat vouchere SGR. Ce au pățit

Trei bucureșteni au reușit să păcălească Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), încasând ilegal aproape 60.000 de lei. Au fost condamnați la pedepse de închisoare cu suspendare, după ce au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Faptele de care au fost acuzați au avut loc în lunile august și septembrie 2024, cei trei fiind acuzați de înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

„În acordurile de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că în perioada august – septembrie 2024, cei trei inculpați, în prezent aflați sub măsura controlului judiciar, au falsificat prin contrafacere mai multe vouchere SGR cu cod unic de bare/cod QR”, a precizat, într-un comunicat, Parchetul de pe lângă Judecătoria 1 București.

Prejudiciu de 58.670 lei

Cei trei au înșelat SGR „profitând de o lacună a sistemului informatic de evidență a încasării voucherelor”.

„Au prezentat mai multe serii de vouchere SGR cu cod unic de bare/cod QR, de 1.513 ori, apoi au pretins preschimbarea acestora în numerar, cunoscând că voucherele prezentate și-au pierdut valabilitatea ca urmare a utilizării lor la un alt punct de lucru al persoanei vătămate (lanț de supermarketuri), fiind produs un prejudiciu în cuantum total de 58.670 lei”, se mai arată în comunicat.

Cei trei au fost inițial arestați preventiv, apoi față de aceștia a fost dispusă și prelungită măsura preventivă a controlului judiciar.

„Pe parcursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților în vederea garantării reparării prejudiciului”, arată Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Pentru că au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, inculpații scapă cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepselor (de 2 ani și 7 luni, respectiv 2 ani și 4 luni).