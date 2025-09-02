Polițist local, arestat după ce a furat bani și bunuri dintr-o sacoșă pierdută pe stradă

Un polițist din Pitești a fost arestat, după ce a furat bani și mai multe bunuri dintr-o sacoșă pe care a găsit-o în fața locuinței sale.

Polițistul, în vârstă de 44 de ani, a observat sacoșa în fața blocului în care locuiește. I-a verificat conținutul și a găsit înăuntru două telefoane mobile și un portofel în care se aflau mai multe carduri și 800 de lei, transmit Știrile ProTV.

În loc să-l caute pe proprietar, polițistul a decis să păstreze bunurile găsite în sacoșă și chiar a folosit unul dintre carduri. El a făcut plăți în sume mici, astfel încât să nu fie nevoit să introducă PIN-ul.

El a fost prins în flagrant în timp ce încerca să vândă unul dintre telefoane.

Polițistul este acum acuzat de furt, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

În plus, a fost dat afară din Poliția Locală, unde lucra de 18 ani. El mai avea o condamnare definitivă, cu amânarea executării pedepsei, pentru conducere sub influența alcoolului.