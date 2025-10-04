search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Asasinul fostului președinte al Parlamentului ucrainean, acuzat de înaltă trădare. Cum a fost recrutat de Rusia

Război în Ucraina
Publicat:

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a descoperit „dovezi irefutabile de înaltă trădare” în cazul lui Mihailo Scelnikov, în vârstă de 52 de ani, suspectat de asasinarea fostului președinte al parlamentului ucrainean Andri Parubi, relatează Ukrainska Pravda.

FOTO Hromadske
FOTO Hromadske

Ancheta derulată de SBU a concluzionat că suspectul, care locuia în orașul Liov (vest) a fost recrutat de serviciile secrete ruse în urmă cu circa un an și a primit mai multe misiuni, raportând cu privire la rezultate.

La început, misiunile au fost unele ușoare, de pildă să transmită pozițiile trupelor ucrainene și să afle orarul și rutele trenurilor care transportau combustibil.

După care au decis că Scelnikov este pregătit să efectueze o misiune de mai mare complexitate: un asasinat asupra unei ținte ucrainene sensibile.

Potrivit anchetei SBU, serviciile secrete rusești i-au oferit instructajul necesar în acest scop și au finanțat pașii premergători comiterii crimei.

Astfel, înaintea asasinatului comandat, recrutul a monitorizat programul zilnic și deplasările  lui Parubi.

Potrivit anchetatorilor, suspectul avea de gând să părăsească țara după îndeplinirea misiunii.

Forțele de ordine l-au reținut înainte să apuce să o facă, în regiunea Hmelnițki, în timp ce încerca să plece din țară.

„În baza noilor probe, acțiunile suspectului au fost încadrate suplimentar la articolul 111.2 (înaltă trădare comisă în temeiul legii marțiale), articolul 112 (tentativă la viața unui membru al Parlamentului comisă în legătură cu activitățile sale statale sau publice) și articolul 263.1 (mânuirea ilegală a armelor) din Codul Penal al Ucrainei”, se arată într-un comunicat al Parchetului din regiunea Liov.

Andri Parubi, deputat și fost președinte al Radei Supreme (parlamentul ucrainean) a fost împușcat de mai multe ori în stradă și a murit pe loc.

O operațiune specială a poliției, cu numele de cod Sirena, a fost lansată pentru a-l localiza și prinde pe făptaș. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat în noaptea de 31 august că un suspect în acest caz a fost reținut.

La perchezițiile apartamentului, forțele de ordine au descoperit muniție, insigne militare, două dispozitive pirotehnice și mai multe cartușe.

Europa

