Forțele NATO au doborât o dronă deasupra unei baze din Estonia folosită de trupele americane

O dronă a fost doborâtă de aliații NATO deasupra unei baze militare din Estonia, aflată la 45 de kilometri de granița cu Rusia.

Într-un scurt comunicat, locotenentul Liis Vaksmann a indicat că, în 17 octombrie, în jurul orei locale 16:30, „aliați ai Estoniei au observat drone în apropierea bazei militare Reedo a Brigăzii a 2-a Infanterie a Estoniei”, scrie Agerpes.

„Unul dintre aparate a fost doborât folosind o armă anti-dronă, în strânsă cooperare cu Brigada a 2-a de infanterie”, a adăugat ea referitor la acest incident, despre care s-a aflat de abia acum.

Forțele de apărare din Estonia, în cooperare cu poliția și serviciul de graniță, au încercat să localizeze drona doborâtă, dar aparatul nu a fost găsit în zona în care se crede că a căzut, a spus Vaksmann, refuzând să ofere mai multe detalii.

Baza militară Reedo este situată în sud-estul Estoniei, în apropiere de orașul Viru, situat la aproximativ 45 de kilometri de granița cu Rusia.

Această bază este utilizată de Brigada a 2-a Infanterie din Estonia și de forțele aliate, inclusiv trupele americane, pentru antrenament și desfășurare rapidă în conformitate cu planurile de apărare ale NATO.