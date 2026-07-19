 Planul de 25 de miliarde de euro al lui Putin pentru a păcăli moartea: organe de porc, căpșuni mutante și laboratoare secrete | adevarul.ro
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Planul de 25 de miliarde de euro al lui Putin pentru a păcăli moartea: organe de porc, căpșuni mutante și laboratoare secrete

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Organe de porc, țesuturi imprimate 3D, fructe modificate genetic și cercetări pe animale cu o longevitate neobișnuită. Acestea sunt doar câteva dintre direcțiile unui ambițios program rusesc de cercetare a longevității, asociat cu dorința lui Vladimir Putin de a trăi cât mai mult.

Vladimir Putin, alături de un cal
Liderul rus, pasionat de călărie, investește miliarde în visul unei vieți cât mai lungi Foto: AFP

Președintele rus, care va împlini 74 de ani în octombrie, a transformat lupta împotriva îmbătrânirii într-o prioritate pentru statul rus. Potrivit unor relatări din presa internațională, Kremlinul a locat sume uriașe pentru cercetarea unor tratamente și tehnologii care ar putea încetini procesul de îmbătrânire.

Rusia investește miliarde în cercetarea longevității

În luna aprilie, autoritățile ruse au anunțat dezvoltarea unor terapii menite să încetinească îmbătrânirea celulară. Moscova ar fi creat și o structură dedicată dezvoltării unor tehnologii pentru conservarea sănătății și ar fi alocat proiectului fonduri de aproximativ 25 de miliarde de euro, scrie The Sun.

Programul include cercetări în domeniul medicinei regenerative, geneticii și biotehnologiei. Unul dintre obiective este dezvoltarea unor tratamente capabile să încetinească degradarea celulelor și să prelungească perioada în care organismul rămâne sănătos.

Putin este un vizitator obișnuit al acestui centru FOTO: Universitatea de Știință Sirius
Putin este un vizitator obișnuit al acestui centru FOTO: Universitatea de Știință Sirius

Un oficial rus din domeniul științei a descris cercetarea unor astfel de tratamente drept una dintre cele mai promițătoare direcții în lupta împotriva îmbătrânirii.

Organe umane cultivate în porci și țesuturi imprimate 3D

Una dintre direcțiile urmărite de cercetătorii ruși este bioprintarea, o tehnologie care permite fabricarea unor structuri biologice și țesuturi cu ajutorul imprimării 3D.

O altă direcție de cercetare vizează cultivarea unor organe umane în interiorul unor animale. Până în prezent, atenția s-ar fi concentrat asupra porcilor de tip „mini-pig”, considerați compatibili din punct de vedere genetic cu organismul uman.

Scopul unor astfel de cercetări este găsirea unor soluții pentru viitoarele transplanturi și pentru regenerarea unor organe afectate de boli sau de procesul natural de îmbătrânire.

Pentru a înțelege mecanismele care permit unor specii să trăiască mult sau să reziste unor boli grave, oamenii de știință ruși ar fi studiat mai multe animale cu caracteristici biologice neobișnuite.

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Putin este însoțit de o echipă numeroasă de medici în toate călătoriile sale FOTO: AFP
Putin este însoțit de o echipă numeroasă de medici în toate călătoriile sale FOTO: AFP

Printre acestea se numără șobolanii-cârtiță golași, cunoscuți pentru rezistența lor remarcabilă la cancer, anumite specii de balene cu dinți, samurii și meduzele considerate „nemuritoare” datorită capacității lor de a-și regenera organismul.

Cercetările urmăresc identificarea unor mecanisme biologice care ar putea, în viitor, să fie utilizate în medicina umană.

Fructe modificate genetic pentru a încetini îmbătrânirea

La sfârșitul anului trecut, Vladimir Putin a inspectat fructe modificate genetic, despre care s-a relatat că ar conține o cantitate mult mai mare de quercetină decât fructele obișnuite.

Quercetina este un antioxidant studiat pentru posibilele sale efecte asupra proceselor inflamatorii și oxidative din organism.

Deși cercetările privind rolul său în îmbătrânire sunt încă în desfășurare, substanța a atras atenția în proiectele dedicate longevității.

Laboratoare de înaltă securitate în apropiere de Soci

O parte dintre cercetările asociate cu programul rusesc de longevitate s-ar desfășura în cadrul Universității de Știință și Tehnologie Sirius, un complex de înaltă securitate situat în apropierea orașului Soci.

Centrul, fondat de Vladimir Putin, este prezentat oficial drept o instituție de educație și cercetare științifică. Aici funcționează o universitate și un internat pentru elevii considerați a fi printre cei mai talentați din Rusia.

Presa occidentală susține însă că în complex ar exista și laboratoare dedicate unor cercetări avansate în domeniul geneticii și al îmbătrânirii. Aceste informații nu au fost confirmate oficial în totalitate.

Crioterapie și băi în sânge de cerb

Relatările despre metodele folosite de Vladimir Putin pentru menținerea sănătății includ și proceduri neobișnuite.

Potrivit publicației citate, liderul de la Kremlin ar utiliza camere de crioterapie și s-ar expune pentru perioade scurte la temperaturi extrem de scăzute. Acesta i-ar fi povestit fostului cancelar austriac, Sebastian Kurz, despre astfel de proceduri.

În regiunea Altai, Putin a participat și la băi în sânge de cerb maral, un ritual tradițional despre care adepții săi susțin că ar avea efecte benefice asupra organismului și nivelului de testosteron.

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