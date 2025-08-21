Cum pot fi explicate problemele fizice ale lui Putin de la întâlnirea cu Trump: „Se umple de steroizi. Pregătirea din KBG e de vină. Asta-i crește și furia”

Mersul bizar al lui Vladimir Putin, în vârstă de 72 de ani, caracterizat printr-un picior rigid și un braț drept rigid, ar putea fi rezultatul antrenamentului său KGB, potrivit unei analize realizate de Lord David Owen, fost ministru britanic de externe.

În timp ce brațul stâng se leagănă liber pe lângă corp, brațul drept rămâne static, o trăsătură despre care fostul ministru britanic de externe cred că ar putea fi legată de antrenamentul cu arme pe care l-a primit în timpul petrecut în KGB-ul sovietic, unde a ajuns la gradul de locotenent-colonel înainte de dizolvarea Uniunii Sovietice.

Potrivit acestuia, Putin ar fi folosit steroizi, ceea ce ar putea să-i crească agresivitatea, scrie Express. „Priviți-i fața, vedeți cum s-a schimbat - acum are o față ovală”, a spus Lord Owen, în cadrul unui interviu acordat postului Times Radio.

El a respins teoriile privind operațiile estetice sau Botoxul.

„Nu cred deloc în afirmațiile celor care spun că este vorba de operații estetice sau Botox. Fie ia steroizi anabolizanți ca culturist – și este foarte mândru de mușchii lui și se dezbracă până la brâu și toate chestiile astea – fie ia corticosteroizi. Dacă iei aceste medicamente, asta îți dă fața asta. Îți reduce imunitatea și te face mai vulnerabil la Covid. Acest om a fost în izolare completă, ceea ce este extraordinar, nu vede pe nimeni, stă la kilometri distanță, sub presiuni enorme. Ceea ce indică faptul că ia steroizi și, probabil, poate, o combinație a ambelor”, a adăugat fost ministru britanic de externe.

Lord Owen a dezvăluit că steroizii anabolizanți pot spori agresivitatea unei persoane.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dezminţit zvonurile potrivit cărora ar avea o dublură, mărturisind că i s-a propus să utilizeze o sosie din rațiuni de securitate, însă a refuzat.

Fostul agent KGB a fost, ani de-a rândul, subiectul teoriilor conspirației, conform BBC.

„Mi s-a propus acest lucru, dar am refuzat. S-a întâmplat în anii grei ai luptei împotriva terorismului”, a afirmat Putin.