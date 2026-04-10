Două companii aeriene au anunțat că vor relua în aprilie zborurile către Israel

Companiile aeriene internaționale Bluebird Airways și Wizz Air au anunțat vineri, 10 aprilie, că vor relua în această lună zborurile către Israel, după ce au suspendat cursele pe fondul războiului cu Iranul, început pe 28 februarie.

Bluebird Airways, cu sediul în Grecia, va opera zboruri între Tel Aviv și Atena începând cu 12 aprilie, în primă fază un zbor pe zi, urmând ca mai târziu în aceeași săptămână frecvența să crească la două zboruri zilnice, precum și către alte destinații, scrie Haaretz.

Compania maghiară Wizz Air a anunțat că va relua zborurile către și dinspre Tel Aviv pe 25 aprilie.

Wizz Air suspendase cursele timp de peste o lună, invocând recomandările internaționale de siguranță, în contextul conflictului început pe 28 februarie.

Compania cehă Smartwings a anunțat, de asemenea, că va relua zborurile zilnice către Tel Aviv începând cu 15 aprilie.

Zboruri reluate către Israel (calendar estimativ)

TUS Airways și Bluebird Airways - 12 aprilie

Smartwings - 15 aprilie

Ethiopian Airlines - 16 aprilie

Etihad Airways - 16 aprilie

Air France - 19 aprilie

Wizz Air - 25 aprilie

Flydubai -30 aprilie

Air Seychelles - 1 mai

ITA Airways - 1 mai

Aegean Airlines - 1 mai

Air India - 3 mai

Air Europa - 3 mai

KLM - 17 mai

Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings - 31 mai

LOT Polish Airlines - 31 mai

British Airways - 31 mai

AirBaltic - 31 mai

Iberia - 31 mai

American Airlines - 3 iulie

Delta - 5 septembrie

United Airlines - 7 septembrie

Air Canada - 8 septembrie

EasyJet - fără dată estimată

În ziua de 28 februarie, când a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu, mai multe companii aeriene internaționale au anunțat anularea zborurilor programate din și către Israel. Kuwaitul, Qatarul si Bahreinul și Emiratele Arabe Unite și-au închis spațiul aerian.