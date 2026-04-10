Două companii aeriene au anunțat că vor relua în aprilie zborurile către Israel

Două companii aeriene au anunțat că vor relua în aprilie zborurile către Israel0
Companiile aeriene internaționale Bluebird Airways și Wizz Air au anunțat vineri, 10 aprilie, că vor relua în această lună zborurile către Israel, după ce au suspendat cursele pe fondul războiului cu Iranul, început pe 28 februarie.
Bluebird Airways, cu sediul în Grecia, va opera zboruri între Tel Aviv și Atena începând cu 12 aprilie, în primă fază un zbor pe zi, urmând ca mai târziu în aceeași săptămână frecvența să crească la două zboruri zilnice, precum și către alte destinații, scrie Haaretz.
Compania maghiară Wizz Air a anunțat că va relua zborurile către și dinspre Tel Aviv pe 25 aprilie.
Wizz Air suspendase cursele timp de peste o lună, invocând recomandările internaționale de siguranță, în contextul conflictului început pe 28 februarie.
Compania cehă Smartwings a anunțat, de asemenea, că va relua zborurile zilnice către Tel Aviv începând cu 15 aprilie.
Zboruri reluate către Israel (calendar estimativ)
- TUS Airways și Bluebird Airways - 12 aprilie
- Smartwings - 15 aprilie
- Ethiopian Airlines - 16 aprilie
- Etihad Airways - 16 aprilie
- Air France - 19 aprilie
- Wizz Air - 25 aprilie
- Flydubai -30 aprilie
- Air Seychelles - 1 mai
- ITA Airways - 1 mai
- Aegean Airlines - 1 mai
- Air India - 3 mai
- Air Europa - 3 mai
- KLM - 17 mai
- Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings - 31 mai
- LOT Polish Airlines - 31 mai
- British Airways - 31 mai
- AirBaltic - 31 mai
- Iberia - 31 mai
- American Airlines - 3 iulie
- Delta - 5 septembrie
- United Airlines - 7 septembrie
- Air Canada - 8 septembrie
- EasyJet - fără dată estimată
În ziua de 28 februarie, când a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu, mai multe companii aeriene internaționale au anunțat anularea zborurilor programate din și către Israel. Kuwaitul, Qatarul si Bahreinul și Emiratele Arabe Unite și-au închis spațiul aerian.