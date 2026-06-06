Motivul pentru care o româncă nu mai are voie să zboare cu Wizz Air timp de un an

O româncă s-a închis în toaleta avionului și și-a aprins o țigară electronică, însă a fost surprinsă de personalul de bord, oprită și sancționată.

Femeia, liber profesionistă la Roma, a primit acum câteva zile un telefon de la București, în care a fost informată despre moartea subită a mamei sale. Fără să stea pe gânduri, a rezervat cât mai repede posibil un zbor către capitala București.

Plecarea era programată pentru 30 mai. După sosirea pe aeroportul Fiumicino, femeia s-a îmbarcat în zborul de la ora 22:00 spre București. În timpul zborului, copleșită de durerea provocată de pierderea recentă, s-a dus la toaleta avionului și și-a aprins o țigară electronică, scrie ll Messaggero.

Femeia în vârstă de 49 de ani ar fi încercat să se justifice susținând că nu știa că interdicția de a fuma la bordul aeronavei includea și țigările electronice. După ce și-a cerut scuze, i s-a cerut să prezinte un act de identitate.

Ce sancțiune a primit

Pasagera a fost amendată și va fi notificată cu privire la amendă la o dată ulterioară, pe lângă o interdicție de un an de a călători cu zborurile Wizz Air.

Femeia a angajat o echipă de avocați romani pentru a găsi o soluție la această problemă. „Evident, nu contestăm regulile Wizz Air”, au explicat avocații care o reprezintă pe pasageră, „dar credem că, în cazul acestei femei, pe bună dreptate distrusă de pierderea bruscă a mamei sale, scuza necesității trebuie cu siguranță aplicată, având în vedere profundele tulburări emoționale pe care le-a trăit în timpul zborului.”

Regulile pentru țigările electronice sunt aceleași ca și cele pentru țigările tradiționale.

”Interdicția este aceeași. Țigările electronice pot fi plasate doar în bagajul de mână sau asupra pasagerului, dar nu pot fi plasate în bagajul înregistrat și nici nu pot fi reîncărcate în timpul zborului sau utilizate la bordul aeronavei. Iar aprinderea lor, susțin aceștia, implică sancțiuni severe: pe lângă posibilitatea unor acuzații penale, acestea pot duce și la plasarea pe așa-numita «listă neagră» a pasagerilor și, prin urmare, la o interdicție temporară (în unele cazuri permanentă) de a zbura cu compania aeriană”, au precizat reprezentanții companiei aviatice.