Ungurii par să se fi săturat de Viktor Orbán. Dar vântul dinspre Washington i-ar putea salva mandatul

După 16 ani de putere neîntreruptă, premierul Ungariei, Viktor Orbán, se confruntă cu cea mai serioasă provocare electorală din cariera sa. Timp de ani de zile, el a prezentat rezultate economice modeste drept succese strategice. Ascensiunea unui nou rival, Péter Magyar, și a partidului său, Tisza, a scos la iveală limitele acestei strategii.

Economia stagnează, în ciuda promisiunilor repetate privind o relansare iminentă. În ultimul deceniu și jumătate, Ungaria a trecut de la statutul de performer puternic în Europa Centrală și de Est la unul dintre cele mai slabe rezultate din regiune. Serviciile publice – de la sănătate la transport – sunt percepute pe scară largă ca fiind neglijate, iar sondajele arată că alegătorii au observat acest lucru.

Alegerile parlamentare din 12 aprilie s-au transformat, pentru prima dată în ani, într-o competiție reală, scrie The Guardian.

Dorință de schimbare, dar teamă de necunoscut

Aproape jumătate dintre alegători spun că își doresc o schimbare de guvern. Totuși, dorința nu este echivalentă cu încrederea.

Mulți votanți se îndoiesc că alternanța la putere este cu adevărat posibilă. Această tensiune – între nemulțumirea față de status quo și teama de necunoscut – a creat un peisaj electoral imprevizibil. Frustrarea față de Orbán ar putea să nu fie suficientă pentru a depăși reținerea față de schimbare.

„Vânt din pupa” de la Washington

Orbán dispune însă de un avantaj pe care rivalul său nu îl poate egala: sprijin simbolic din partea Washingtonului.

În contextul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, premierul ungar și-a consolidat imaginea de lider conectat la marile centre de putere. Campania sa se bazează tot mai mult pe ideea că el menține relații bune simultan cu liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei.

Recenta sa vizită la Casa Albă este prezentată drept dovadă a relevanței internaționale, iar deplasarea la Budapesta a secretarului de stat american Marco Rubio întărește această narațiune.

Mesajul transmis alegătorilor este clar: într-o lume dominată de lideri puternici, Ungaria are nevoie de un conducător capabil să stea la aceeași masă cu ei.

O campanie bazată pe frică, nu pe performanță

Partidul de guvernământ Fidesz nu mai solicită votul pe baza unui bilanț de guvernare. În schimb, avertizează că, oricât de nemulțumiți ar fi alegătorii, situația ar putea deveni și mai rea.

Sloganul „alegerea sigură” reflectă o strategie menită să descurajeze speranța de schimbare. Urna de vot este prezentată nu ca o oportunitate, ci ca un risc.

Războiul din Europa, migrația, disputele culturale și tensiunile geopolitice sunt invocate drept dovezi că lumea traversează o perioadă periculoasă, iar schimbarea conducerii ar reprezenta un pariu riscant.

Sprijinul militar european pentru Ucraina, migrația sau extinderea drepturilor LGBTQ+ sunt grupate sub eticheta „calea Bruxelles-ului”. În opoziție, „calea ungară” este descrisă drept sinonimă cu pacea, respingerea migrației și a „ideologiei de gen”.

Două viziuni opuse

Reticența lui Trump față de sprijinul pentru Ucraina și disponibilitatea sa de a critica Kievul se aliniază, în mare măsură, cu poziția lui Orbán. Acest lucru i-a oferit premierului ungar mai multă libertate de a adopta o atitudine conciliantă față de Rusia și mai dură față de Ucraina, prezentând această poziție drept validată de schimbările globale.

Astfel, două strategii se confruntă direct:

Orbán își extrage relevanța din instabilitatea internațională, susținând că doar el poate naviga printr-o lume periculoasă.

Magyar își fundamentează mesajul pe realitățile interne: costul vieții, serviciile publice sub presiune și percepția că statul oferă mai puțin decât ar trebui.

Pentru Orbán, tratatele și instituțiile multilaterale contează tot mai puțin într-o ordine mondială definită de putere și înțelegeri bilaterale. Relațiile personale și forța politică sunt, în opinia sa, decisive.

Un avantaj structural

Deși Tisza conduce în sondajele independente, Orbán păstrează o cale credibilă către victorie.

Sistemul electoral ungar, redesenat de Fidesz în 2010, oferă avantaje structurale partidului de guvernământ. Unele circumscripții favorabile Fidesz au mai puțini alegători decât cele în care opoziția este mai puternică. Astfel, partidul ar putea obține majoritatea parlamentară chiar și în cazul unei înfrângeri la limită în votul popular.

Pentru a compensa aceste dezechilibre, Tisza ar avea probabil nevoie de un avans de cel puțin cinci puncte procentuale la nivel național.

Un rezultat deschis

Cea mai mare oportunitate pentru Tisza este să convingă alegătorii dezamăgiți că poate oferi o alternativă credibilă și îmbunătățiri concrete în viața de zi cu zi.

Orbán încearcă să convingă electoratul că schimbarea este cel mai mare pericol. Magyar susține că stagnarea este.