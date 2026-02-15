Schimb dur de replici între Zelenski și Orban: „Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu armata”

Premierul Ungariei a reacționat după criticile dure formulate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Conferinţa de Securitate de la München. Viktor Orban a subliniat că Ucraina nu poate deveni membră a Uniunii Europene.

Replica lui Viktor Orban vine după ce Zelenski l-a atacat furios pe premierul ungar în timpul discursului său de la München, afirmând că „numai Viktor se poate gândi cum să‑şi mărească burta, nu armata, pentru a împiedica tancurile ruseşti să revină pe străzile din Budapesta”, , potrivit News.ro.

„Nu puteţi deveni membru al Uniunii Europene”

Preşedintele ucrainean a subliniat că unitatea statelor europene rămâne cea mai puternică apărare în faţa ambiţiilor agresive ale Rusiei.

În reacția sa, Orban a afirmat că dezbaterea privind aderarea nu are legătură cu el și Zelenski, ci cu viitorul Europei.

„Dragă Volodimir, mulţumesc pentru încă un discurs de campanie în sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Îi va ajuta foarte mult pe unguri să vadă situaţia mai clar. Există însă un lucru pe care îl înţelegi greşit: această dezbatere nu este despre mine şi nu este despre tine. Este despre viitorul Ungariei, al Ucrainei şi al Europei. Tocmai de aceea nu puteţi deveni membru al Uniunii Europene”, a scris Orban pe X.