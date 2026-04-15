Peter Magyar s-a întâlnit cu președintele Ungariei. Noul guvern ar putea fi instalat la jumătatea lunii mai

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar, a confirmat că noul guvern ar putea fi format până la jumătatea lunii mai. Afirmația vine după ce acesta a discutat cu președintele țării, Tamás Sulyok, fidel al premierului în exercițiu, Viktor Orbán.

Cei doi lideri au discutat calendarul pentru constituirea noului Parlament, care nu poate avea loc mai devreme de 4 mai, dată la care rezultatele votului de duminică trebuie validate. Magyar a declarat că se așteaptă ca noul guvern să fie instalat până la jumătatea lunii mai, scrie The Guardian.

El a adăugat că anticipează noi discuții informale cu Comisia Europeană, în următoarele săptămâni, privind planurile noii administrații de a restabili statul de drept, în încercarea de a accelera accesarea miliardelor de euro din fondurile blocate după conflictele repetate ale lui Orbán cu Bruxelles-ul.

Magyar a inițiat deja contactul cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Această apropiere timpurie subliniază atât amploarea provocării - deblocarea a aproximativ 18 miliarde de euro în fonduri, cât și efortul mai amplu de resetare a relațiilor tensionate după16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, notează Politico.

Magyar și-a reiterat, de asemenea, sugestiile potrivit cărora Sulyok ar trebui să demisioneze din funcție, ca parte a unei reforme mai ample a instituțiilor statului.

Într-un semn al tensiunilor interne care ar putea apărea în perioada de tranziție, liderul Tisza a sugerat că președintele, ales de Parlament și având în mare parte un rol ceremonial, ar trebui să demisioneze sau riscă să fie revocat din funcție de noua majoritate.

„[Sulyok] nu este demn să reprezinte unitatea națiunii maghiare. Nu este apt să fie garantul legalității. Nu este potrivit să exercite autoritate morală sau să fie un model”, a scris acesta într-o postare pe X, după întâlnire.

Anterior, Péter Magyar a făcut apel la președintele Ungariei să convoace noul Parlament în cel mai scurt timp posibil după validarea oficială a rezultatelor, programată pentru 4 mai. Mai mult, liderul Tisza a sugerat că Legislativul ar putea fi reunit chiar a doua zi, pe 5 mai, invocând urgența momentului.

„Nu este timp de pierdut”, a insistat acesta, subliniind că noua administrație vrea să înceapă imediat procesul de guvernare.