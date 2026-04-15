Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Peter Magyar s-a întâlnit cu președintele Ungariei. Noul guvern ar putea fi instalat la jumătatea lunii mai

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Péter Magyar, a confirmat că noul guvern ar putea fi format până la jumătatea lunii mai. Afirmația vine după ce acesta a discutat cu președintele țării, Tamás Sulyok, fidel al premierului în exercițiu, Viktor Orbán.

Peter Magyar si presedintele Ungariei, Tamas Sulyok FOTO Magyar Peter / X
Peter Magyar si presedintele Ungariei, Tamas Sulyok FOTO Magyar Peter / X

Cei doi lideri au discutat calendarul pentru constituirea noului Parlament, care nu poate avea loc mai devreme de 4 mai, dată la care rezultatele votului de duminică trebuie validate. Magyar a declarat că se așteaptă ca noul guvern să fie instalat până la jumătatea lunii mai, scrie The Guardian.

El a adăugat că anticipează noi discuții informale cu Comisia Europeană, în următoarele săptămâni, privind planurile noii administrații de a restabili statul de drept, în încercarea de a accelera accesarea miliardelor de euro din fondurile blocate după conflictele repetate ale lui Orbán cu Bruxelles-ul.

Magyar a inițiat deja contactul cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Această apropiere timpurie subliniază atât amploarea provocării - deblocarea a aproximativ 18 miliarde de euro în fonduri, cât și efortul mai amplu de resetare a relațiilor tensionate după16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, notează Politico.

Magyar și-a reiterat, de asemenea, sugestiile potrivit cărora Sulyok ar trebui să demisioneze din funcție, ca parte a unei reforme mai ample a instituțiilor statului.

Într-un semn al tensiunilor interne care ar putea apărea în perioada de tranziție, liderul Tisza a sugerat că președintele, ales de Parlament și având în mare parte un rol ceremonial, ar trebui să demisioneze sau riscă să fie revocat din funcție de noua majoritate.

„[Sulyok] nu este demn să reprezinte unitatea națiunii maghiare. Nu este apt să fie garantul legalității. Nu este potrivit să exercite autoritate morală sau să fie un model”, a scris acesta într-o postare pe X, după întâlnire.

Anterior, Péter Magyar a făcut apel la președintele Ungariei să convoace noul Parlament în cel mai scurt timp posibil după validarea oficială a rezultatelor, programată pentru 4 mai. Mai mult, liderul Tisza a sugerat că Legislativul ar putea fi reunit chiar a doua zi, pe 5 mai, invocând urgența momentului.

„Nu este timp de pierdut”, a insistat acesta, subliniind că noua administrație vrea să înceapă imediat procesul de guvernare.

