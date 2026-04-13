Péter Magyar promite o „Ungarie liberă și europeană” după victoria zdrobitoare: „Nu este timp de pierdut”

După o victorie categorică, cu o majoritate de două treimi, liderul partidului Tisza, Péter Magyar, a ieșit rapid în fața opiniei publice pentru a transmite primele mesaje despre direcția viitorului guvern.

Deși noaptea a fost marcată de celebrarea rezultatului istoric, noul lider de la Budapesta nu a lăsat loc pentru respiro. Într-un mesaj publicat încă de dimineață, Magyar le-a mulțumit alegătorilor din țară și din diaspora, subliniind amploarea momentului politic.

„Este o onoare uriașă că ne-ați acordat cel mai mare număr de voturi pentru a forma guvernul și pentru a lucra, în următorii patru ani, pentru o Ungarie liberă, europeană, funcțională și solidară. Guvernul Tisza va fi guvernul tuturor maghiarilor”, a transmis acesta.

Presiune pentru instalarea rapidă a noului Parlament

În același timp, Péter Magyar a făcut apel la președintele Ungariei să convoace noul Parlament în cel mai scurt timp posibil după validarea oficială a rezultatelor, programată pentru 4 mai.

Mai mult, liderul Tisza a sugerat că Legislativul ar putea fi reunit chiar a doua zi, pe 5 mai, invocând urgența momentului.

„Nu este timp de pierdut”, a insistat acesta, subliniind că noua administrație vrea să înceapă imediat procesul de guvernare.

Contacte la nivel european

Agenda lui Magyar reflectă deja orientarea externă pe care o propune: în aceeași zi, acesta a anunțat convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, semnalând o repoziționare clară a Ungariei pe scena politică internațională.

Graba cu care a început briefingul de presă a fost explicată chiar de el: nu dorește să întârzie discuțiile cu partenerii europeni.

„Alegătorii au scris istorie”

Reluând mesajele din seara precedentă, Magyar a descris rezultatul alegerilor drept unul istoric, cu ecouri la nivel internațional.

În același timp, nu a evitat să critice dur fosta guvernare, condusă de Viktor Orbán, susținând că scorul obținut de partidul acestuia a fost posibil doar prin mobilizarea întregului aparat de stat în campania electorală.

Declarațiile marchează începutul unei tranziții politice tensionate, în care noua putere promite reforme rapide, iar vechiul sistem rămâne încă influent.

Pentru moment, însă, mesajul transmis de Péter Magyar este unul clar: Ungaria intră într-o nouă etapă, iar ritmul schimbării va fi accelerat.

Maghiarii au votat „nu doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru o schimbare de regim”, spune Magyar, în timp ce reangajează Ungaria față de UE.

Magyar subliniază faptul că electoratul a votat „nu doar pentru o schimbare de guvern, ci pentru o schimbare de regim”, pentru a se îndepărta de ceea ce el numește instituții și structuri compromise din era Orbán.

El subliniază, de asemenea, că administrația sa va face inevitabil greșeli, dar își va asuma responsabilitatea pentru ele – și „țara noastră nu va mai fi o țară fără consecințe”.

El subliniază, de asemenea, mesajul său pro-UE și menționează că a fost deosebit de simbolic faptul că votul a avut loc la 23 de ani de la aderarea Ungariei la UE.

El afirmă că electoratul a votat în mod clar pentru a ancora Ungaria ferm în UE, „indiferent de ceea ce guvernul care își încheie mandatul... plănuia sau încerca să ne conducă”.

Magyar „apără pacea” și critică accentul pus de Orbán pe politica externă

Magyar a respins, de asemenea, ceea ce el numește „minciunile” guvernului anterior, afirmând că noul guvern va fi, la rândul său, dedicat păcii în Europa, în ciuda afișelor alarmiste lipite peste tot în Ungaria și a „propagandei în stil Goebbels sau nord-coreean” privind intențiile sale față de Ucraina.

„În Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria susține pacea. Guvernul Tisza va fi un guvern al păcii”, spune el.

Magyar l-a criticat pe Viktor Orbán pentru că se concentrează prea mult pe afacerile externe – cu Rusia, Ucraina, SUA și Iran – și nu pe rezolvarea problemelor interne cu care se confruntă electoratul.

„A vorbit despre orice, cu excepția problemelor care afectează poporul maghiar, iar poporul maghiar a spus nu la toate acestea”, spune el.

„Istoria noastră nu se scrie la Bruxelles sau la Washington, ci pe străzile și în piețele maghiare,“ a mai spus acesta.

Peter Magyar a afirmat că maghiarii sunt mândri să facă parte din UE și NATO, chiar dacă recunoaște unele dintre deficiențele UE legate de rețelele de lobby și de interese.

„Este o organizație birocratică complicată, care caută compromisuri...”, spune el, dar a subliniat că „se pot găsi compromisuri” care vor funcționa pentru Ungaria.

„Sunt sigur că vom avea dezbateri... dar nu mergem acolo să ne luptăm de dragul luptei, ca să putem scrie pe panouri publicitare că Bruxelles-ul este rău și trebuie oprit”, spune el, într-o altă lovitură la adresa lui Orbán.

Péter Magyar apără „populismul bun” și le transmite liderilor europeni să revină aproape de cetățeni

Liderul partidului Tisza, Péter Magyar, a explicat succesul campaniei sale electorale prin contactul direct cu oamenii, criticând în același timp distanța tot mai mare dintre politicieni și electorat în multe state europene.

Magyar a insistat asupra faptului că a petrecut o perioadă îndelungată pe teren, în mijlocul comunităților, întâlnind alegători din toate colțurile țării.

„Mulți mă întreabă care este secretul succesului nostru. Răspunsul este simplu: politica este despre oameni – iar acest lucru a fost uitat de mulți politicieni”, a declarat acesta.

El a atras atenția asupra unei crize mai largi la nivel european, unde guvernele se confruntă cu instabilitate, iar partidele tradiționale pierd teren în fața formațiunilor radicale.

„În multe țări europene vedem guverne în criză, una după alta. Politicienii mainstream se tem că forțele extremiste câștigă tot mai mult teren, iar sistemele de partide sunt răsturnate”, a spus Magyar.

Adresându-se indirect liderilor occidentali, el a subliniat că soluția este o reconectare autentică cu cetățenii.

„Mesajul meu este clar: trebuie să rămâi aproape de oameni. Trebuie să muncești, indiferent dacă îți place sau nu. Eu am vizitat 700 de orașe și sate în doi ani, unele de chiar șapte ori”, a explicat liderul Tisza.

Magyar a descris efortul personal implicat în campanie, afirmând că a petrecut mai mult timp în stradă decât acasă și că acest lucru a venit inclusiv cu sacrificii în plan personal.

„Am fost pe străzile și în piețele Ungariei mai mult decât în propriul pat. A însemnat că mi-am văzut cei trei fii mult mai rar decât mi-aș fi dorit”, a mărturisit el.

Potrivit acestuia, întâlnirile directe cu oamenii au fost esențiale: milioane de cetățeni întâlniți, sute de mii de conversații și contacte directe.

„Ne-am uitat oamenii în ochi, le-am strâns mâna și i-am întrebat: cum vă putem ajuta? Cum putem demonstra că politica poate fi frumoasă, sinceră, corectă și utilă?”, a spus Magyar.

În acest context, el a răspuns criticilor care îi cataloghează discursul drept populist.

„Mulți spun că acesta este populism. Dacă este, atunci este un populism bun, pentru că asta ar trebui să fie politica: nu discursuri corecte politic, ci onestitate și umanitate”, a afirmat liderul.

În final, Magyar a subliniat că rețelele sociale nu pot înlocui relația directă dintre politicieni și cetățeni.

„Postările pe Facebook și agitația din social media nu vor înlocui niciodată contactul direct, de la om la om”, a concluzionat acesta.

Ministrul maghiar de externe distruge documente referitoare la sancțiunile UE, susține Magyar

La un moment dat în timpul conferinței de presă, Magyar a primit o foaie de hârtie cu un mesaj pe care l-a primit, ceea ce i-a întrerupt fluxul discursului.

El a făcut o pauză și le-a spus reporterilor că a aflat că ministrul de externe al țării, Péter Szijjártó, care a atras recent atenția asupra legăturilor sale cu Rusia, se află, se pare, la Ministerul Afacerilor Externe „distrugând documente care au legătură cu sancțiunile” împotriva Rusiei.

„Distrug documente, iar asta nu îi va ajuta – dar asta doar pentru a vă oferi un context despre situația din Ungaria”, spune el.

El a comparat acest lucru cu încercările de a distruge arhivele publice „exact ca în vechea eră comunistă”.

Péter Magyar avertizează asupra unei tranziții dificile după era Orbán: „Va trebui să descoperim documentele care nu au fost distruse”

Liderul partidului Tisza, Péter Magyar, a declarat că informațiile recente legate de Péter Szijjártó oferă doar o imagine parțială asupra complexității tranziției de putere după încheierea erei Viktor Orbán.

Magyar a subliniat că, în mod obișnuit, un premier nou primește un briefing de securitate națională din partea liderului în funcție, însă nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple în cazul său.

El a susținut că există numeroase documente oficiale necunoscute publicului – și chiar viitorului executiv – care ar putea viza obligații internaționale sau împrumuturi externe.

„Va trebui să punem mâna pe toate documentele care nu au fost distruse pentru a înțelege exact situația”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Magyar, noul guvern va încerca să facă publice aceste informații, acolo unde este posibil, fără a încălca clauzele de confidențialitate, în încercarea de a aduce mai multă transparență asupra deciziilor fostei administrații.

Declarațiile vin într-un moment sensibil, în care noua putere încearcă să evalueze moștenirea instituțională și financiară lăsată de guvernarea anterioară.

La finalul briefingului, sesiunea de întrebări și răspunsuri a debutat cu o decizie simbolică: purtătorul de cuvânt al lui Magyar a oferit prioritate jurnaliștilor din presa independentă din Ungaria, în semn de recunoaștere a activității acestora în perioada guvernării anterioare.