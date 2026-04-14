Kremlinul, deschidere prudentă față de noul premier al Ungariei și distanțare de fostul oficial: „Nu am fost niciodată prieteni cu Orbán”

După înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orbán, considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei din Uniunea Europeană, Moscova adoptă o poziție rezervată, dar deschisă față de noua conducere de la Budapesta.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia privește „cu satisfacție” disponibilitatea noului premier ungar, Péter Magyar, de a menține un dialog pragmatic.

„Există o voință reciprocă din partea noastră și ne vom inspira din pașii specifici făcuți de noul guvern maghiar”, a transmis oficialul rus.

Cu toate acestea, el a subliniat că Ungaria nu mai beneficiază de un statut special în relația cu Moscova, fiind inclusă în rândul „țărilor neprietenoase”, alături de celelalte state europene, conform The Guardian.

În același timp, Kremlinul a încercat să minimalizeze pierderea unui aliat important. „Nu am fost niciodată prieteni cu Orbán”, a susținut Dmitri Peskov, adăugând că Rusia respectă rezultatul alegerilor.

Noul premier ungar a transmis, la rândul său, că nu va rupe brusc relațiile economice cu Rusia, invocând dependența energetică majoră a țării. Ungaria își asigură peste 80% din necesarul de petrol și gaze din Rusia.

„Nu putem schimba geografia. Rusia va fi acolo, Ungaria va fi aici”, a declarat Péter Magyar, precizând însă că guvernul său va încerca diversificarea surselor de energie.

Dacă în plan economic noul lider de la Budapesta mizează pe continuitate pe termen scurt, poziția sa geopolitică marchează o schimbare clară de direcție. Spre deosebire de fostul premier, Magyar consideră Rusia un stat agresor în conflictul din Ucraina și a transmis că nu va mai susține interesele Kremlinului în cadrul Uniunii Europene.

„Dacă mă sună Vladimir Putin, voi răspunde. I-aș spune că este momentul să punem capăt crimelor și războiului”, a afirmat Péter Magyar, referindu-se la liderul rus Vladimir Putin.

Schimbarea de leadership de la Budapesta marchează o ruptură semnificativă față de politica externă din ultimii ani, când Viktor Orbán a blocat sau întârziat în repetate rânduri sprijinul european pentru Kiev și a pledat pentru relaxarea sancțiunilor împotriva Moscovei.

Victoria lui Peter Magyar zguduie influența lui Putin în Ungaria, dar țara nu-și permite să se rupă total de Rusia

Înfrângerea categorică a lui Viktor Orban în alegerile de duminică, 12 aprilie, marchează o schimbare majoră în politica Ungariei și o lovitură pentru Kremlin, care a beneficiat ani la rând de sprijinul Budapestei în interiorul Uniunii Europene. Poate că Ungaria nu mai este aliatul lui Putin, dar nu-și poate permite o ruptură totală de Rusia, care păstrează un instrument important de influență, energia, scrie The New York Times.

Într-un interviu anterior pentru , Magyar spunea: „Oricine cunoaște istoria Ungariei știe că am fost atacați de Rusia de multe ori”.

Cu toate acestea, liderul Tisza a transmis că nu va merge spre o ruptură totală, invocând dependența energetică construită în cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban. Ungaria importă mai mult de 80% din gazul natural și petrolul brut din Rusia, iar contractele pe termen lung, inclusiv cele privind centrala nucleară de la Paks, sunt greu de modificat rapid.