Trump, reacție surprinzătoare după victoria lui Péter Magyar în Ungaria: „Cred că va face o treabă bună”

Președintele american Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orbán în alegerile din Ungaria și a avut cuvinte de apreciere pentru noul premier desemnat, Péter Magyar.

Într-o discuție cu jurnaliștii, Trump a afirmat că îl consideră pe Magyar „un om bun” și că are încredere că acesta „va face o treabă bună” în fruntea guvernului de la Budapesta.

„Cred că noul om va face o treabă bună. Este un om bun”, a spus Donald Trump.

Președintele american a adăugat că nu știe dacă implicarea sa directă în campania electorală din Ungaria ar fi schimbat rezultatul, menționând că nu a fost foarte implicat în acest scrutin.

„El era mult în urmă. Nu m-am implicat prea mult în asta. Viktor este totuși un om bun”, a mai declarat liderul de la Casa Albă.

Trump a subliniat totodată că noul lider de la Budapesta provine din fostul partid al lui Orbán și împărtășește unele poziții, în special în ceea ce privește politica privind imigrația, sugerând o continuitate parțială de viziune între cei doi.

Ungaria traversează o schimbare politică majoră, după 16 ani de guvernare Orbán.

Péter Magyar a câștigat alegerile parlamentare cu un mandat puternic de reformă și apropiere de Uniunea Europeană.

În cadrul unui interviu, Trump l-a descris pe Viktor Orbán drept „un prieten” și „un bărbat bun”, lăudând politicile acestuia în domeniul imigrației.

„Viktor Orban a fost un prieten de-al meu. Nu erau alegerile mele, dar el a fost prietenul meu, un bărbat bun. A făcut o treabă bună în ceea ce privește imigrația. Nu a lăsat oamenii să intre și să-i distrugă țara, cum a făcut Italia”, a spus Trump, în interviul de peste șase minute acordat Corriere della Sera.

În prima reacție a SUA după alegerile din Ungaria, vicepreședintele JD Vance a spus că este întristat de rezultat, dar a dat asigurări că Washingtonul va colabora cu noul guvern de la Budapesta.

„Mă întristează faptul că a pierdut, dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a spus Vance la postul Fox News.