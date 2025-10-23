Video Jaful de la Luvru. Noi imagini arată cum hoții au coborât liniștiți cu o platformă-elevator, fără urmă de poliție

Imagini noi, difuzate astăzi, arată momentul în care hoții care au furat bijuterii de 76 de milioane de lire sterline din Muzeul Luvru părăsesc clădirea, în plină zi, fără ca vreun polițist sau agent de securitate să intervină.

În înregistrare, doi bărbați mascați – unul îmbrăcat cu o vestă reflectorizantă, celălalt în echipament de motociclist – pot fi văzuți coborând calm cu o platformă-elevator, imediat după ora 9.30, duminică dimineața. În doar șapte minute, au tăiat un geam, au spart două vitrine și au sustras opt piese din cea mai valoroasă colecție de bijuterii a Franței.

Pe filmare se aud vocile panicate ale agenților de securitate, care încearcă, fără succes, să anunțe poliția. „Indivizii sunt pe scutere – pleacă!”, spune unul dintre ei. „Sunați la poliție! Au fugit!”, strigă altul, în timp ce sirenele se aud în depărtare. În același timp, trecătorii de pe cheiul Senei par complet indiferenți la scena care se derulează sub ochii lor.

Potrivit primelor date, imaginile au fost surprinse de un agent pe propriul telefon, întrucât camerele oficiale ale muzeului nu acopereau zona ferestrei prin care s-a făcut spargerea. În noaptea jafului, cinci paznici se aflau în Galeria Apollo, însă au fugit după ce au fost amenințați cu polizoare și drujbe.

„Am fost învinși.” Directorul Luvrului își oferă demisia

Directoarea muzeului, Laurence des Cars, în vârstă de 59 de ani, și-a prezentat demisia după incident, descris de presă drept „cel mai grav eșec de securitate din istoria instituției”.

„Singura cameră instalată era orientată spre vest și nu acoperea balconul folosit la spargere. Există camere perimetrale, dar sunt vechi. În ciuda eforturilor noastre zilnice, am fost învinși”, a declarat Des Cars în fața Senatului francez.

Senatorii au întrebat cum a fost posibil ca o camionetă cu o platformă-elevator să parcheze, în sens interzis, chiar în fața muzeului, pe un bulevard cu trei benzi, fără ca nimeni să intervină.

Jaful a durat exact șapte minute. Hoții au spart două vitrine și au sustras opt bijuterii napoleoniene, considerate parte din „bijuteriile coroanei Franței”. Niciuna dintre piese nu era asigurată – costurile polițelor fiind „prohibitive”, după cum a explicat directoarea.

Cei patru hoți purtau cagule și veste reflectorizante, iar pentru a-și asigura retragerea au instalat stâlpi de protecție pe trotuar. Alarma s-a declanșat imediat, însă intervenția a fost haotică. Agenții privați care au ajuns la fața locului au reușit doar să împiedice incendierea camionetei folosite la atac – gest care a permis recuperarea unor probe: o mănușă, o cască și vehiculul în sine.

Cei patru au dispărut apoi pe două motociclete Yamaha.

Un muzeu vulnerabil și avertismente ignorate

Deși și-a oferit demisia ministrului Culturii, Rachida Dati, cererea lui Des Cars a fost respinsă. În schimb, directoarea a promis reforme urgente: interzicerea parcării în jurul muzeului, modernizarea sistemului de supraveghere și solicitarea deschiderii unei secții de poliție chiar în incinta Luvrului.

Ea a precizat că planurile pentru instalarea de camere termice și cablaj nou – circa 60 de kilometri de rețea electrică – au fost amânate din motive tehnice și bugetare. „Avertismentele pe care le-am lansat în ultimele luni s-au adeverit, într-un mod tragic, duminica trecută”, a spus Des Cars.

Luvrul a fost închis timp de trei zile după incident, în timp ce polițiști și oficiali guvernamentali au analizat locul spargerii. Un raport recent al Curții de Conturi franceze confirmă că muzeul se confruntă de ani de zile cu „întârzieri persistente” în modernizarea sistemelor de securitate, în ciuda faptului că este cea mai vizitată instituție muzeală din lume.