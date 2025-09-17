Video Patru persoane arestate după ce imagini cu Epstein, Trump și prințul Andrew au fost proiectate pe Castelul Windsor, la sosirea președintelui SUA în Marea Britanie

Patru persoane au fost arestate după ce imagini cu Jeffrey Epstein, prințul Andrew și Donald Trump au fost proiectate pe Castelul Windsor, marți seara, în momentul în care președintele SUA a aterizat în Marea Britanie, potrivit Daily Mail Online.

Un videoclip cu mai multe fotografii și clipuri ale controversatului finanțator Jeffrey Epstein. și ale președintelui SUA, în vârstă de 79 de ani, împreună de-a lungul anilor, a fost proiectat pe zidurile de cărămidă, marți seara.

Seria de imagini a fost prezentată cronologic, printre fotografiile cu cei doi fiind inserată și o notă scrisă de Trump pentru Epstein, într-un exemplar al cărții sale „Trump the Art of The Comeback”, care spunea: „Pentru Jeff, ești cel mai mare”.

Imagini cu prințul Andrew alături de Epstein, care era judecat pentru mai multe acuzații de trafic sexual, au fost, de asemenea, proiectate pe ecran pentru ca trecătorii să le poată vedea.

Jeffrey Epstein a murit în 2019, în timpul procesului din dosarul în care era acuzat că a condus o „rețea vastă” de trafic de fete minore. El a fost, de asemenea, condamnat pentru solicitare de prostituție de la o minoră, cu un deceniu în urmă, fapt pentru care a fost înregistrat ca infractor sexual.

Recentul incident de la Castelul Windsor are loc în contextul celei de-a doua vizite de stat efectuate de Donald Trump în Marea Britanie. La sosire, președintele american a vorbit despre cum faptul că se află în Marea Britanie îi „încălzește” inima.

Poliția din Thames Valley a confirmat că patru adulți au fost arestați sub suspiciunea de comunicare rău intenționată după ceea ce au catalogat a fi o „acțiune publică”.

„Luăm foarte în serios orice activitate neautorizată în jurul Castelului Windsor”, a declarat comisarul șef Felicity Parker.

Amintim că, săptămâna trecută, Peter Mandelson, ambasadorul britanic la Washington, cunoscut drept „Prințul Întunericului”, a fost demis, cu doar câteva zile înainte de vizita lui Donald Trump în Regatul Unit, după ce au apărut dovezi incontestabile ale prieteniei sale strânse cu Jeffrey Epstein.