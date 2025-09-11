Ambasadorul britanic la Washington, demis cu scandal chiar înaintea vizitei lui Trump. Legăturile sale cu Jeffrey Epstein ar putea dinamita relaţiile cu SUA

Peter Mandelson, ambasadorul britanic la Washington, cunoscut drept „Prințul Întunericului”, a fost demis joi dimineaţă, cu doar câteva zile înainte de vizita lui Donald Trump în Regatul Unit, după ce au apărut dovezi incontestabile ale prieteniei sale strânse cu Jeffrey Epstein.

Joi, 11 septembrie, Peter Mandelson a fost revocat oficial din funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, la doar șase luni de la numire, în urma publicării în presa americană a peste 100 de e-mailuri compromițătoare dintre acesta şi controversatul Jeffrey Epstein.

Decizia premierului Keir Starmer vine cu câteva zile înainte de vizita oficială a președintelui american Donald Trump în Regatul Unit, un moment considerat strategic pentru relațiile anglo-americane.

În documentele apărute recent în mai multe publicaţii de peste Ocean, Peter Mandelson își exprima deschis sprijinul față de Jeffrey Epstein, cunoscutul om de afaceri condamnat pentru exploatare sexuală asupra minorilor. Dezvăluirile au fost considerate incompatibile cu statutul diplomatic al ambasadorului și au provocat un val de indignare atât în Marea Britanie, cât și în SUA.

O numire controversată încă de la început

Numirea lui Peter Mandelson ca ambasador al Marii Britanii la Washington, în decembrie 2024, a fost întâmpinată cu scepticism încă de la început.

Veteran politic cu influență în culisele laburiste încă din epoca Tony Blair, Peter Mandelson era considerat o alegere neortodoxă pentru o funcție în mod tradițional rezervată diplomaților de carieră, astfel că premierul Keir Starmer nu a fost niciodată complet convins de această opțiune, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de Politico.

Cu toate acestea, numirea a fost puternic susținută de Morgan McSweeney, șeful de cabinet al lui Starmer și vechi protejat al lui Peter Mandelson.

Deși lipsa unui candidat remarcabil din corpul diplomatic părea să justifice decizia, caracterul polarizant al lui Mandelson și trecutul său încărcat de controverse au reprezentat o vulnerabilitate constantă.

Într-un Washington dominat de valul MAGA, sarcina lui Peter Mandelson era una ingrată: să mențină și să dezvolte relațiile transatlantice între un guvern laburist de centru-stânga și un establishment republican radicalizat.

În ciuda handicapurilor politice evidente ,Mandelson fiind un eurofil cunoscut, susținător al globalismului și perceput ca fiind apropiat de China, el a reușit temporar să câștige simpatia administrației Trump.

A participat la evenimente-cheie, a fost primit în Biroul Oval și chiar a reușit să încheie un acord comercial semnificativ în luna mai. Potrivit aceleiaşi surse, deși în mod privat îl numea „un tip viclean”, Donald Trump l-a lăudat în public, făcând glume despre accentul lui „distins” și numindu-l „arătos”.

Epstein, scheletul din dulap

Totul a început, însă, să se destrame pentru ambasadorul britanic la Washington odată cu apariția mai multor fotografii și note personale care confirmau o relație extrem de apropiată între Mandelson și Epstein.

Documentele au fost publicate iniţial de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, iar presa a preluat imediat informaţiile

Într-una dintre imagini, cei doi apar zâmbind, îmbrăcați în halate, în reședința miliardarului, iar într-o felicitare de ziua de naștere Peter Mandelson îl numește pe Epstein „cel mai bun prieten”. Mai mult, o serie de peste 100 de e-mailuri arătau că Mandelson îl susținea activ pe Epstein chiar și după condamnarea acestuia din 2008, afirmând că situația ar fi fost tratată diferit în Marea Britanie.

Inițial, premierul Keir Starmer a încercat să-l apere pe Peter Mandelson, în timpul sesiunii săptămânale de întrebări din Parlament declarând că „are în continuare încredere” în el, însă pe fondul intensificării presiunii din partea partidului, a presei și a partenerilor internaționali, îşi-a retras sprijinul.

Ultima lovitură pentru cel supranumit „Prinţul Întunericului” al politicii britanice a venit din partea Bloomberg, care a publicat o anchetă detaliată care dezvăluia sprijinul constant și necondiționat al lui Peter Mandelson pentru Jeffrey Epstein, inclusiv sugestii că procesul acestuia din SUA a fost incorect.

La câteva ore după apariția articolului, premierul Keir Starmer i-a cerut ministrului de Externe Yvette Cooper să-l demită pe Peter Mandelson din funcţia de ambasador.

I s-a cerut să demisioneze, dar a refuzat

Surse din guvern afirmă că Peter Mandelson a refuzat constant să-și dea demisia, chiar și în fața probelor copleșitoare, astfel că, joi dimineaţă, el a fost revocat oficial.

„Informațiile din e-mailurile recente arată că relația dintre Lord Mandelson și Jeffrey Epstein a fost mult mai profundă decât se știa la momentul numirii sale”, se arată în comunicatul emis de Ministerul de Externe britanic.

Posibili candidaţi

Înlocuirea rapidă a lui Mandelson este esențială, întrucât vizita oficială a lui Donald Trump este programată să înceapă săptămâna viitoare, iar preşedintele american şi-ar fi manifestat deja nemulţumirea în legătură cu faptul că nu a fost avizat mai devreme despre intenţia de demitere a ambasadorului.

Guvernul britanic speră să evite o criză diplomatică majoră și să păstreze direcția negocierilor privind Ucraina, relațiile comerciale și cooperarea tehnologică.

James Roscoe va prelua interimar postul de ambasador, însă deja se vehiculează mai multe nume pentru preluarea funcției pe termen lung: Valerie Amos, Richard Moore (actualul șef MI6) și Mark Sedwill sunt printre favoriți. De asemenea, se vorbește despre revenirea la tradiție și numirea unui diplomat de carieră, pentru a garanta neutralitate și profesionalism.

Un sfârșit previzibil pentru un personaj controversat

Cariera lui Peter Mandelson a fost marcată de urcușuri spectaculoase și căderi abrupte. A demisionat de două ori din guvernele Blair, a fost reabilitat politic, dar mereu înconjurat de controverse.

Mai întâi, Peter Mandelson a demisionat din funcția de secretar pentru comerț și industrie din cauza unui împrumut nedeclarat pe care l-a luat de la un coleg pentru a cumpăra o casă în Londra. Ulterior a fost invitat să revină în funcția de secretar pentru Irlanda de Nord, ceea ce a şi făcut, dar a demisionat din nou după ce s-a aflat că a intervenit în numele unui om de afaceri miliardar de origine indiană care dorea să obțină cetățenia britanică.

De data aceasta, demiterea sa din funcţia de ambasador al Marii Britanii la Washington şi scandalul legat de prietenia sastrânsă cu Jeffrey Epstein ar putea însemna sfârşitul carierei sale politice.