Letale, de elită și de temut: Cum au devenit unitățile Rubikon o rețea-caracatiță ce sufocă frontul ucrainean

O evoluție în război stârnește fiori reci în rândul soldaților din prima linie: Rusia șterge într-un ritm alarmant avantajul inițial. în materie de drone al Kievului. De la primele unități de elită firave, Rusia a scalat în doar câteva luni capacitatea letală a dronelor, culminând cu temuta Rubikon, relatează Kyiv Independent.

Rusia a centralizat ceea ce inițial era doar un mozaic de grupuri de voluntar, creând un sistem sprijinit de statul rus care antrenează piloți, intensifică producția și este specializat în vânarea operatorilor de drone ucraineni și a rețelelor de sprijin ale acestora.

Komers”, comandant adjunct al unei unități de drone din cadrul Regimentului de Asalt Safari al Ucrainei din regiunea Donețk, relatează că își amintește cu deplină claritate ziua în care și-au făcut apariția, primăvara trecută, două unități de elită: „Judecata de zi” și „Judecata de Noapte”.

„La un moment dat, poate în decurs de două sau trei zile, tacticile s-au schimbat complet”, spune el.

Această evoluție erodează rapid avantajul inițial al Ucrainei în războiul cu drone și reprezintă o amenințare în creștere la adresa capacității trupelor de a menține pozițiile.

Unitatea lui Komers a observat această schimbare aproape instantaneu: noua unitate de drone a inamicului țintea cu o pricepere nemaivăzută până atunci.

„În primul rând, ne-au lovit logistica și ochii din cer. Din păcate, acești tipi se mișcă dintr-un loc în altul. Pot fi în Pokrovsk, apoi în Kupiansk, apoi din nou în Pokrovsk, apoi în Toretsk și oriunde altundeva”, explică el.

Problema este că noile unități de drone ale Rusiei vizează toate mijloacele pe care Ucraina își sprijină apărarea și atacul - nu doar rețeaua logistică, ci și rețeaua de internet de la baza atacurilor cu drone FPV - lovind practic în capacitatea de a acționa pe front.

În prezent, o constelație de noi unități de drone se întinde pe tot cuprinsul liniilor rusești. În paralel, în spatele liniilor, apar noi facilități de antrenament și producție pentru a le aproviziona.

Ceea ce la început au fost unități disparate, au fost integrate de Ministerul rus al Apărării în propria rețea de unități de drone din ce în ce mai centralizate și profesionalizate.

Până când toată această caracatiță a devenit o singură entitate - temuta unitate Rubikon.

Cum operează Rubikon

Unitatea este specializată în vânarea unităților de drone ucrainene - atât a piloților, cât și a dronelor propriu-zise.

O victimă preferată este drona Baba Iaga - aparatele grele echipate cu camere termice ce până nu demult erau coșmarul nocturn al soldaților ruși care nu erau echipați corespunzător pentru a se apăra de atacul lor.

„Vulnerabilitatea față de Baba Iaga a fost mult timp un punct sensibil pentru ruși. Mai ales noaptea, aceste drone dominau cerul”, a subliniat Sam Bendett, expert în drone la Centrul de Analiză Navală, pentru Kyiv Independent.

Cazul acestor drone surclasate în mod neașteptat este doar un exemplu frapant într-o explozie masivă generală. Dacă în ianuarie Rubikon publica imagini cu doar 31 de lovituri, cifra care a crescut vertiginos în iunie, ajungând la 1.016. În noiembrie, a sărit la 2.246.

Deși aceste cifre pot fi rezultatul războiului informațional, cert este că Rubikon a devenit nu doar într-o amenințare majoră pentru armata ucraineană, ci și punctul central al strategiei Rusiei privind dronele.

Poate mai impresionant decât doborârea dronelor grele ucrainene emblematice este faptul că loviturile Rubikon au căpătat suficientă precizie pentru a lovi infrastructura de comunicare a trupelor- de la antene la terminalele Starlink de pe teren.

Cum a reușit Rusia să evolueze atât de rapid în domeniul dronelor

Totul a pornit de la „Proiectul Arhanghel” - o unitate de voluntari care a avut o ascensiune fulminantă.

„Inamicul a înțeles mai rapid specificul și realitățile războiului actual și a luat măsuri pentru a-și extinde volumul”, scria Proiectul Arhanghel în iunie 2024. Deplângând faptul că Rusia se afla în defensivă în general, organizația observa că, în ciuda producției decente, echipamentul, instruirea și suportul tehnic din unitățile rusești „șchiopătau”.

Fondatorul, Mihail Fillipov, este originar din estul Moscovei. Cercetătorii ucraineni au datat începuturile proiectului în 2022.

De atunci, proiectul a dezvoltat o dronă antiaeriană, a organizat antrenamente în masă, inclusiv o tabără de luptă în Berdiansk și un veritabil lanț de școli pentru piloți de drone în teritoriile ocupate, din Crimeea până în Herson .

Astfel de grupuri fac parte dintr-un enomen numit „VPK-ul Poporului”, abrevierea rusă pentru complexul militar-industrial.

Rubikon a apărut în urma unei inițiative a Ministerului Apărării de a reproduce acest tip de organizație de voluntari în august 2024 - ca să devină unitatea emblematică de luptă cu drone a Moscovei.

Unitatea Rubikon a beneficiat de o acoperire mediatică abundentă în ultimele săptămâni. Dar este doar fața publică a unei tendințe a guvernului rus de a absorbi astfel de grupuri de voluntari în propriile structuri.

„Majoritatea au legături cu Ministerul Apărării”, a spus Bendett. „Armata și guvernul iau măsuri pentru a coordona și a coopta unele dintre aceste eforturi.”

Komers, de exemplu, consideră că aceste grupuri de drone sunt proiecte ale Biroului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), deși spune că este doar opinia sa personală.

Un pericol mare pentru Ucraina

Proiecte de educație și producție precum Arhanghel alimentează munca profesională a echipei Rubikon, care a absorbit cel puțin informal multe alte unități - inclusiv Judgement Day. Toate acestea sunt susținute de accesul facil al Rusiei la lanțurile de aprovizionare chineze, ceea ce duce la drone de luptă rusești din ce în ce mai bine pilotate, coordonate, standardizate și bine echipate.

Profesionalizarea acestor unități în cadrul armatei este „foarte periculoasă”, apreciază analistul Bendett, punctul culminat al acestor evoluții fiind înființarea Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Rusiei la începutul acestei luni.

„Rușii se extind realmente și aceasta este cea mai mare amenințare”, a apreciat și Kate Bondar, membru al Centrului pentru Strategie și Relații Internaționale și fost membru al Ministerului Finanțelor din Ucraina, pentru Kyiv Independent. Bondar punctează că cumpărătorii de drone din afara RUSII care doresc să cumpere de la producătorii chinezi sunt blocați în urma unor comenzi rusești care se întind până în mai 2026.

„Așadar, imaginați-vă că (Rusia) va avea mai multe drone, mai mulți oameni, un software mai bun”, a spus Bondar. „Nu știu dacă cei din Ucraina realizează, pentru că toată lumea vorbește doar despre Rubikon”.

„Situația continuă să se înrăutățească. Din păcate, inamicul continuă să se îmbunătățească. Adică, atunci când cineva spune «inamicul e un idiot», nu va trăi mult”, a conchis Komers, comandantul ucrainean de drone.