search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Letale, de elită și de temut: Cum au devenit unitățile Rubikon o rețea-caracatiță ce sufocă frontul ucrainean

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

O evoluție în război stârnește fiori reci în rândul soldaților din prima linie: Rusia șterge într-un ritm alarmant avantajul inițial. în materie de drone al Kievului. De la primele unități de elită firave, Rusia a scalat în doar câteva luni capacitatea letală a dronelor, culminând cu temuta Rubikon, relatează Kyiv Independent.

soldati rusi lanseaza drone frontul din Ucraina FOTO profimedia jpg

Rusia a centralizat ceea ce inițial era doar un mozaic de grupuri de voluntar, creând un sistem sprijinit de statul rus care antrenează piloți, intensifică producția și este specializat în vânarea operatorilor de drone ucraineni și a rețelelor de sprijin ale acestora.

Komers”, comandant adjunct al unei unități de drone din cadrul Regimentului de Asalt Safari al Ucrainei din regiunea Donețk, relatează că își amintește cu deplină claritate ziua în care și-au făcut apariția, primăvara trecută, două unități de elită: „Judecata de zi” și „Judecata de Noapte”.

„La un moment dat, poate în decurs de două sau trei zile, tacticile s-au schimbat complet”, spune el.

Această evoluție erodează rapid avantajul inițial al Ucrainei în războiul cu drone și reprezintă o amenințare în creștere la adresa capacității trupelor de a menține pozițiile.

Unitatea lui Komers a observat această schimbare aproape instantaneu: noua unitate de drone a inamicului țintea cu o pricepere nemaivăzută până atunci.

„În primul rând, ne-au lovit logistica și ochii din cer. Din păcate, acești tipi se mișcă dintr-un loc în altul. Pot fi în Pokrovsk, apoi în Kupiansk, apoi din nou în Pokrovsk, apoi în Toretsk și oriunde altundeva”, explică el.

Problema este că noile unități de drone ale Rusiei vizează toate mijloacele pe care Ucraina își sprijină apărarea și atacul - nu doar rețeaua logistică, ci și rețeaua de internet de la baza atacurilor cu drone FPV - lovind practic în capacitatea de a acționa pe front.

În prezent, o constelație de noi unități de drone se întinde pe tot cuprinsul liniilor rusești. În paralel, în spatele liniilor, apar noi facilități de antrenament și producție pentru a le aproviziona.

Ceea ce la început au fost unități disparate, au fost integrate de Ministerul rus al Apărării în propria rețea de unități de drone din ce în ce mai centralizate și profesionalizate.

Până când toată această caracatiță a devenit o singură entitate - temuta unitate Rubikon.

Cum operează Rubikon

Unitatea este  specializată în vânarea unităților de drone ucrainene - atât a piloților, cât și a dronelor propriu-zise.

O victimă preferată este drona Baba Iaga - aparatele grele echipate cu camere termice ce până nu demult erau coșmarul nocturn al soldaților ruși care nu erau echipați corespunzător pentru a se apăra de atacul lor.

„Vulnerabilitatea față de Baba Iaga a fost mult timp un punct sensibil pentru ruși. Mai ales noaptea, aceste drone  dominau cerul”, a subliniat Sam Bendett, expert în drone la Centrul de Analiză Navală, pentru Kyiv Independent.

Cazul acestor drone surclasate în  mod neașteptat este doar un exemplu frapant într-o explozie masivă generală. Dacă în ianuarie Rubikon publica imagini cu doar 31 de lovituri, cifra care a crescut vertiginos în iunie, ajungând la 1.016. În noiembrie, a sărit la 2.246.

Deși aceste cifre pot fi rezultatul războiului informațional, cert este că Rubikon a devenit nu doar într-o amenințare majoră pentru armata ucraineană, ci și punctul central al strategiei Rusiei privind dronele.

Poate mai impresionant decât doborârea dronelor grele ucrainene emblematice este faptul că loviturile Rubikon au căpătat suficientă precizie pentru a lovi infrastructura de comunicare a trupelor-  de la antene la terminalele Starlink de pe teren. 

Cum a reușit Rusia să evolueze atât de rapid în domeniul dronelor

Totul a pornit de la „Proiectul Arhanghel” - o unitate de voluntari care a avut o ascensiune fulminantă.

„Inamicul a înțeles mai rapid specificul și realitățile războiului actual și a luat măsuri pentru a-și extinde volumul”, scria Proiectul Arhanghel în iunie 2024. Deplângând faptul că Rusia se afla în defensivă în general, organizația observa că, în ciuda producției decente, echipamentul, instruirea și suportul tehnic din unitățile rusești „șchiopătau”.

Fondatorul, Mihail Fillipov, este originar din estul Moscovei. Cercetătorii ucraineni au datat începuturile proiectului în 2022.

De atunci, proiectul a dezvoltat o dronă antiaeriană, a organizat antrenamente în masă, inclusiv o tabără de luptă în Berdiansk și un veritabil lanț de școli pentru piloți de drone în teritoriile ocupate, din Crimeea până în Herson .

Astfel de grupuri fac parte dintr-un enomen numit „VPK-ul Poporului”, abrevierea rusă pentru complexul militar-industrial.

Rubikon a apărut în urma unei inițiative a Ministerului Apărării de a reproduce acest tip de organizație de voluntari în august 2024 - ca să devină unitatea emblematică de luptă cu drone a Moscovei.

Unitatea Rubikon a beneficiat de o acoperire mediatică abundentă în ultimele săptămâni. Dar este doar fața publică a unei tendințe a guvernului rus de a absorbi astfel de grupuri de voluntari în propriile structuri.

„Majoritatea au legături cu Ministerul Apărării”, a spus Bendett. „Armata și guvernul iau măsuri pentru a coordona și a coopta unele dintre aceste eforturi.”

Komers, de exemplu, consideră că aceste grupuri de drone sunt proiecte ale Biroului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), deși spune că este doar opinia sa personală.

Un pericol mare pentru Ucraina

Proiecte de educație și producție precum Arhanghel alimentează munca profesională a echipei Rubikon, care a absorbit cel puțin informal multe alte unități - inclusiv Judgement Day. Toate acestea sunt susținute de accesul facil al Rusiei la lanțurile de aprovizionare chineze, ceea ce duce la drone de luptă rusești din ce în ce mai bine pilotate, coordonate, standardizate și bine echipate.

Profesionalizarea acestor unități în cadrul armatei este „foarte periculoasă”, apreciază analistul Bendett, punctul culminat al acestor evoluții fiind înființarea Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Rusiei la începutul acestei luni.

„Rușii se extind realmente și aceasta este cea mai mare amenințare”, a apreciat și Kate Bondar, membru al Centrului pentru Strategie și Relații Internaționale și fost membru al Ministerului Finanțelor din Ucraina, pentru Kyiv Independent. Bondar punctează că cumpărătorii de drone din afara RUSII care doresc să cumpere de la producătorii chinezi sunt blocați în urma unor comenzi rusești care se întind până în mai 2026.

„Așadar, imaginați-vă că (Rusia) va avea mai multe drone, mai mulți oameni, un software mai bun”, a spus Bondar. „Nu știu dacă cei din Ucraina realizează, pentru că toată lumea vorbește doar despre Rubikon”.

„Situația continuă să se înrăutățească. Din păcate, inamicul continuă să se îmbunătățească. Adică, atunci când cineva spune «inamicul e un idiot», nu va trăi mult”, a conchis Komers, comandantul ucrainean de drone.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
Ce se întâmplă cu vremea în perioada următoare, după vântul puternic. De luni, temperaturile ”vor atinge până la 14 grade”
stirileprotv.ro
image
Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători
gandul.ro
image
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
mediafax.ro
image
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră
fanatik.ro
image
Brazii de Crăciun din Danemarca au invadat piețele din București. Cât costă anul acesta?
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
Regula de 30 de minute la spălat rufe, esențială în decembrie. Ce recomandă specialiștii
playtech.ro
image
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit pe ascuns! Gestul, dezvăluit de purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Cine este Ioana Bolojan, soția premierului
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă