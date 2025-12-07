Rusia lansează atacuri masive cu rachete și drone asupra Ucrainei: infrastructura energetică din multe regiuni, grav afectată

Rusia a declanșat în noaptea de 6 spre 7 decembrie un atac combinat de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete balistice, rachete aerobalistice și un număr foarte mare de drone de atac. Printre zonele cele mai afectate s-a aflat regiunea Poltava, unde mai multe instalații energetice au suferit avarii semnificative, provocând întreruperi de energie electrică, apă și încălzire.

Atacuri concentrate asupra regiunii Poltava

Autoritățile regionale au confirmat că obiective energetice din districtul Kremenciuk au fost lovite direct. Volodîmîr Kohut, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Poltava, a declarat că atacul a implicat atât rachete, cât și drone.

„Mai multe instalații din sectorul energetic au fost lovite. Resturi provenite de la drone au provocat incendii și au avariat echipamente tehnice”, a precizat Kohut, adăugând că nu au fost raportate victime.

Primarul din Kremenciuk, Vitalii Malețki, a confirmat existența unor perturbări în alimentarea cu curent, apă și încălzire, echipele locale intervenind pentru remedierea situației.

Atac aerian de amploare la nivel național

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, între orele 18:00 (6 decembrie) și dimineața zilei de 7 decembrie, au fost detectate 246 de ținte aeriene: 241 drone de atac de tip Shahed și alte tipuri, precum și cinci rachete balistice.

Rusia a lansat:

-241 drone de atac (inclusiv Shahed și Geran),

-trei rachete aerobalistice H-47M2 Kinjal, din regiunea Tambov,

-două rachete balistice Iskander-M / KN-23, din regiunea Kursk.

Ucraina a anunțat că 179 dintre aceste ținte au fost doborâte sau neutralizate, inclusiv:

-175 drone de atac,

-două rachete Kinjal,

-două rachete Iskander-M / KN-23.

Cu toate acestea, 65 de drone au lovit infrastructura ucraineană în 14 locații diferite, evaluările pagubelor fiind în desfășurare.

Atacuri și victime în regiunea Cernihiv

În Cernihiv, dronele rusești au lovit atât infrastructura critică, cât și zone rezidențiale. Autoritățile locale au raportat un deces – un bărbat de 50 de ani – și rănirea unui ofițer de poliție în Novhorod-Siverskîi. Debris de drone au fost găsite și în orașul Cernihiv, unde au fost lovite instalații termice.

Explozii și avarii în Kremenciuk și Fastiv

Explozii au fost semnalate și în orașul Fastiv, în regiunea Kiev, la doar o zi după un alt val masiv de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene. Gara principală din Fastiv a fost lovită la 5 decembrie, incident calificat de președintele Volodîmîr Zelenski drept „militar lipsit de sens”.

Impact substanțial asupra sistemului energetic național

Ministerul Energiei a confirmat „avarii considerabile” la rețelele de generare, distribuție și transport al energiei în mai multe regiuni: Kiev, Cernihiv, Odesa, Lviv, Nikolaev, Harkiv, Dnipropetrovsk și Zaporijjea.

Ukrenergo, operatorul rețelei naționale, a anunțat că una dintre cele două linii de alimentare ale centralei nucleare Zaporijjea a fost deconectată temporar. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat o întrerupere totală a alimentării externe a centralei timp de 30 de minute – a 11-a astfel de situație de la începutul invaziei.

Compania privată DTEK a raportat avarii grave la mai multe termocentrale, fără a preciza locațiile.

Victime și pagube în mai multe regiuni

În urma atacurilor, cel puțin opt persoane au fost rănite în regiunile Kiev, Lviv și Dnipropetrovsk, incendii au izbucnit în depozite alimentare și farmaceutice în Dnipro, Lutsk și Bila Țerkva, locuințe, infrastructură rutieră și obiective industriale au fost avariate.

Forțele Aeriene ale Poloniei au ridicat avioane de luptă pentru a securiza spațiul aerian al NATO în contextul atacurilor masive din vestul Ucrainei.