Luni, 9 Martie 2026
Participare record la licitația pentru plajele din Năvodari. Ministrul Mediului: „Peste 300 de oferte pentru 58 de subsectoare de plajă”

Publicat:

Peste 300 de oferte au fost depuse pentru 58 de subsectoare de plajă din Năvodari, o participare record, a anunțat luni ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Plajă la Năvodari FOTO: Adevărul
Plajă la Năvodari FOTO: Adevărul

„Avem participare record la licitaţia pentru plajele din Năvodari! Peste 300 de oferte depuse pentru 58 de subsectoare de plajă! Credeți că asta vine doar cu oameni fericiți? Evident că nu. Avem deja plângeri prealabile împotriva acestor licitaţii. Nu e întâmplător că au avut curajul să se înscrie atâţia operatori economici. Aşa arată când caietele de sarcini sunt realizate ca urmare a consultării de piaţă. Când creşti transparenţa asupra procesului. Când creşti competiţia, lăsând mai multe categorii de operatori economici să participe la licitaţie. Când spargi monopoluri/ cartelurile şi nu mai pot unii câştiga indiferent de ce scriu în oferte, căci toate criteriile le dădeau câştig de cauză doar dacă se ridicau din pat dimineaţa şi depuneau o ofertă", a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

Buzoianu a arătat că, în caietul de sarcini, au fost introduse criterii noi, care pun accent pe protecţia mediului (curăţenie, colectare selectivă, protecţie fonică), accesul real la mare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, capacitatea economică şi experienţa relevantă anterioară şi infrastructura sustenabilă - umbrire naturală, impact minim asupra mediului, facilităţi sanitare obligatorii.

Pentru prima dată a fost introdusă şi o componentă de inovaţie, respectiv cabine cu dozare automată de loţiune SPF, integrare digitală şi energie cu impact redus sau regenerabilă.

„Există deja plângeri prealabile împotriva documentaţiei de licitaţie. Haideţi să vă dau două exemple de firme care sunt tare supărate în zona de litoral că am adus lumină în licitaţiile de plaje: Holiday Vox SRL, o firmă din domeniul hotelier care a câştigat în anii trecuţi licitaţii pe plajele din Năvodari, care a fost sancţionată de ABA Dobrogea Litoral în anul 2025 pentru construcţii ilegale şi a fost sancţionată şi de ANPC, tot în 2025 - printre altele, nu avea autorizaţie de funcţionare pentru unităţile verificate de inspectori (conform comunicatului ANPC). Este supărată tare şi firma Rentalplace SRL ai cărei administratori declarau public, anul trecut, conform informaţiilor publice care sunt la un click distanţă pentru oricine, că au pus ilegal sute de sezlonguri pe plajele din Vama Veche, că doar "aşa au făcut şi alţii". Trageţi voi concluziile. Noi continuăm să luptăm pentru transparenţă şi licitaţii publice corecte, pe bune realizate, nu pentru grupuri de interese care îşi imaginează că plajele sunt moşiile lor", a subliniat ministra Mediului.

