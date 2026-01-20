search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
O țară balcanică intră în Consiliul lui Trump. Lista statelor care au acceptat să intre în „Consiliul pentru Pace”

Premierul socialist albanez Edi Rama a acceptat marți invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura așa-numitului „Consiliu pentru Pace”, o inițiativă propusă de Trump și adresată altor circa 60 de lideri mondiali, inclusiv aliați SUA și lideri autoritari precum Vladimir Putin, Aleksandr Lukașenko sau Xi Jinping, relatează agenția EFE.

Premierul Albaniei, Edi Rama. FOTO: EPA-EFE
Premierul Albaniei, Edi Rama. FOTO: EPA-EFE

Potrivit șefului guvernului albanez, Albania va deveni unul dintre membrii fondatori ai acestui organism. „Este un privilegiu și o onoare să-mi exprim disponibilitatea deplină de a contribui la acest efort important și de a participa la un efort comun menit să traducă o viziune în acțiune”, a declarat Rama pe rețelele de socializare.

Premierul a adăugat că Republica Albania sprijină ferm Statele Unite în toate eforturile de promovare a păcii, securității și unui angajament global constructiv.

Controverse și costuri

Inițiativa propusă de Trump a stârnit controverse. Mai mulți comentatori văd în „Consiliul pentru Pace” un organism paralel ONU, destinat să urmărească interesele Statelor Unite. În plus, țările care doresc un loc permanent trebuie să plătească o taxă de 1 miliard de dolari, conform Cartei avansate de Trump.

Uniunea Europeană și Franța au transmis rezerve privind participarea, invocând posibile încălcări ale principiilor ONU și ale structurii acesteia.

Rolul și atribuțiile consiliului

Documentul de opt pagini al inițiativei subliniază necesitatea unei organizații de pace mai agile și eficiente, criticând „abordările și instituțiile care au eșuat de prea multe ori”, făcând referire indirectă la ONU. Rolul inițial al consiliului ar fi supervizarea reconstrucției Fâșiei Gaza, deși carta nu menționează explicit teritoriul palestinian, atribuind consiliului un rol mai larg în soluționarea conflictelor armate la nivel global.

Potrivit Cartei, Donald Trump va fi primul președinte al Consiliului de Pace, cu puteri extinse: numai el va putea invita sau revoca lideri, cu excepția cazului în care două treimi dintre statele membre se opun. De asemenea, Trump va avea drept de veto asupra deciziilor votate.

Circa 60 de state au fost invitate de Trump să facă parte dintr-un „Consiliu pentru Pace” propus de liderul de la Casa Albă. Invitaţii de acest fel au fost adresate atât aliaţilor SUA cât şi unor lideri autoritari, precum preşedintele rus Vladimir Putin, cel belarus, Aleksandr Lukaşenko, sau premierul chinez Xi Jinping.

Astfel, Albania se alătură celorlalte state care au acceptat deja invitaţia preşedintelui american: Ungaria, Vietnam, Kazahstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Argentina şi Canada. 

Şi Uniunea Europeană a fost invitată, dar Comisia Europeană a exprimat rezerve faţă de acceptarea invitaţiei. La fel a procedat şi Franţa, care a transmis printr-o sursă apropiată preşedintelui Emmanuel Macron că, cel puţin în stadiul actual, „nu intenţionează să dea un răspuns favorabil” acestei iniţiative ce „ridică întrebări majore, mai ales cu privire la respectarea principiilor şi structurii Organizaţiei Naţiunilor Unite, care în niciun caz nu ar trebui contestate”.

