Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
România ar trebui să plătească 1 miliard de dolari ca să intre în noul organism creat de Trump. Locuri VIP în Consiliul Păcii

Un miliard de dolari ar urma să plătească România pentru a obține un loc permanent în noul Consiliu pentru Pace, creat la inițiativa președintelui american Donald Trump, care a trimis invitația oficială autorităților de la București.

Donald Trump FOTO: EPA-EFE
Donald Trump FOTO: EPA-EFE

Președintele Trump a conceput acest organism internațional pentru a sprijini soluționarea conflictelor armate și promovarea stabilității internaționale. Deși inițial proiectul viza reconstrucția Fâșiei Gaza, mandatul Consiliului s-ar putea extinde și asupra altor zone afectate de războaie.

Potrivit proiectului de statut, doar țările care plătesc 1 miliard de dolari în numerar în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei pot obține un loc permanent. Cele care refuză această contribuție vor avea un mandat limitat la trei ani.

„Fiecare stat membru exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani începând de la intrarea în vigoare a prezentei Charte şi poate fi prelungit de către preşedintele (Trump). Acest mandat de trei ani nu se aplică statelor membre care plătesc peste un miliard de dolari în numerar Consiliului Păcii în cursul primului an de după intrarea în vigoare a Chartei”, se arată în proiect, potrivit Bloomberg.

România se numără printre aproximativ 60 de state invitate să participe la acest proiect, iar Administrația Prezidențială a confirmat primirea scrisorii de la Trump.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”, a transmis Administraţia Prezidenţială.  

Decizia finală privind participarea și angajamentul financiar urmează să fie analizată de autoritățile de la București.

Inițiativa a stârnit deja reacții mixte la nivel internațional, unii diplomați exprimând îngrijorări legate de impactul asupra rolului ONU și de natura exactă a mandatului noului organism.

Trump a afirmat că acest consiliu este „cel mai mare și mai prestigios consiliu format vreodată, oriunde și oricând”. Consiliul va supraveghea un comitet tehnocratic palestinian de 15 membri, responsabil de gestionarea administrativă a Gazei după război, comitet anunțat cu puțin timp înainte.

Planul prevede și trimiterea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, care să asigure securitatea Gazei și să instruiască unități palestiniene de poliție selectate. Trump urmează să prezideze consiliul, conform informațiilor disponibile.

Jasper Jeffers, comandantul operaţiunilor speciale din cadrul armatei americane, va prelua conducerea Forţei Internaţionale de Stabilizare (ISF), contingentul ONU care trebuie să garanteze în viitor securitatea şi demilitarizarea Fâşiei Gaza, aşa cum este stipulat în planul de pace al preşedintelui Trump.

