Von der Leyen cere o politică externă a UE „mai realistă”: „Europa nu mai poate fi un garant al vechii ordini mondiale”

Europa nu mai poate fi „garantul vechii ordini mondiale” și are nevoie de „o politică externă mai realistă și orientată spre interese”, a declarat luni șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Adresându-se ambasadorilor Uniunii Europene, von der Leyen a spus că blocul comunitar „va apăra și va susține întotdeauna sistemul bazat pe reguli”, însă nu se mai poate baza pe acesta pentru a proteja interesele europene și pentru a feri continentul de amenințări, potrivit The Guardian.

Ea a adăugat: „Trebuie urgent să reflectăm dacă doctrina noastră, instituțiile noastre și procesul nostru decizional – toate concepute într-o lume postbelică marcată de stabilitate și multilateralism – au ținut pasul cu viteza schimbărilor din jurul nostru. Dacă sistemul pe care l-am construit – cu toate încercările sale bine intenționate de a ajunge la consens și compromis – ne ajută sau, dimpotrivă, ne afectează credibilitatea ca actor geopolitic.”

Von der Leyen, fost ministru al Apărării în Germania, care a promis că va conduce o „Comisie geopolitică” atunci când și-a preluat mandatul în 2019, a fost criticată în ultimele zile pentru modul în care a gestionat războiul cu Iranul.

Un eurodeputat influent și fost ministru francez, Nathalie Loiseau, i-a reproșat săptămâna trecută lui von der Leyen diplomația telefonică purtată cu lideri din Golf după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, acuzând-o pe președinta Comisiei că a subminat rolul șefei diplomației europene, Kaja Kallas.

În special în primele zile ale războiului, von der Leyen a declarat că este nevoie urgentă de „o tranziție credibilă în Iran”, mergând mai departe în declarații decât Kallas.

Luni, von der Leyen a evitat să critice Statele Unite și Israelul pentru declanșarea conflictului, afirmând că dezbaterea despre dacă acesta este „un război ales sau unul necesar” este o discuție care „ratează parțial esența problemei”.

Ea a spus că nimeni nu ar plânge pentru un regim care a „masacrat 17.000 de tineri”, referindu-se la cea mai recentă represiune din Iran, despre care unii experți independenți cred că ar fi făcut mult mai multe victime. De asemenea, a acuzat Iranul că a provocat distrugeri și destabilizare în întreaga regiune.

Von der Leyen a subliniat că un conflict regional cu „consecințe neintenționate” este deja în desfășurare, iar efectele sale se resimt asupra energiei, finanțelor, comerțului și transportului, provocând totodată deplasări masive de populație.

Într-un anunț separat, ea a promis ajutor umanitar al UE pentru 130.000 de persoane din Liban și și-a exprimat îngrijorarea privind impactul conflictului asupra vecinului nordic al Israelului, unde, în ultimele zile, aproximativ o jumătate de milion de oameni au rămas fără locuințe în urma bombardamentelor israeliene și a ordinelor de evacuare.

Von der Leyen și președintele Consiliului European, António Costa, au purtat luni discuții prin videoconferință cu lideri și miniștri de rang înalt din Armenia, Bahrain, Egipt, Irak, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Siria, Turcia și Emiratele Arabe Unite, într-o reuniune pe care Bruxellesul a prezentat-o drept o demonstrație de solidaritate.

Într-un comunicat al UE publicat după aceste discuții, von der Leyen și Costa și-au exprimat „deschiderea” de a consolida operațiunile maritime defensive Operation Aspides și Operation Atalanta, menite să protejeze rutele maritime și să prevină perturbarea lanțurilor de aprovizionare în și în jurul Mării Roșii.

Operațiunea Aspides a fost lansată în 2024, după atacurile rebelilor houthi asupra transportului maritim internațional. Operațiunea Atalanta a fost creată în 2008 pentru a combate pirateria somaleză în Cornul Africii, însă mandatul său a fost ulterior extins.