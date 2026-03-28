Floriile la catolici, pe 29 martie 2026: Tradiții, obiceiuri și diferențe față de sărbătoarea ortodoxă

Anul acesta, credincioșii catolici sărbătoresc pe 29 martie Floriile, una dintre cele mai importante și încărcate de simbolism momente din calendar. Aceasta precede cu o săptămână Paștele Catolic, sărbătorit în acest an pe 5 aprilie, și deschide oficial Săptămâna Mare.

Sărbătoarea evocă intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic și cu strigătul „Osana!”. În biserici, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și primesc ramuri binecuvântate, simbol al biruinței și al credinței.

Floriile reprezintă nu doar o celebrare liturgică, ci și un moment de introspecție și pregătire spirituală. Zilele care preced această sărbătoare sunt dedicate rugăciunii, echilibrului și curățării sufletești, pentru a intra în Săptămâna Mare cu liniște și credință.

Cum se sărbătorește Intrarea Domnului in Ierusalim

La catolici, Intrarea Domnului în Ierusalim este marcată prin rugăciune, binecuvântarea ramurilor și reflecție spirituală. Credincioșii primesc ramuri binecuvântate la Sfânta Liturghie. Acestea simbolizează primirea triumfală a lui Iisus în Ierusalim.

În multe biserici se organizează procesiuni, în care enoriașii poartă ramurile și cântă imnuri specifice. În cadrul Liturghiei, preotul binecuvântează ramurile și citește pasajele biblice despre intrarea lui Hristos în Ierusalim și despre Patimile Sale iminente. Credincioșii participă activ la lectură și la rugăciuni.

Enoriașii stau în picioare pe tot parcursul slujbei, ținând ramurile în mâini ca semn de respect și credință. Ramurile binecuvântate sunt apoi luate acasă. Este important de menționat că ramurile sfințite nu se aruncă la gunoi, ci sunt adunate ulterior și arse, cenușa rezultată fiind folosită anul următor la sărbătoarea cunoscută drept Miercurea Cenușii.

La ortodocși, sărbătoarea este cunoscută ca Duminica Floriilor și este a șasea duminică din Postul Mare. În biserici se citesc pasaje despre Intrarea Domnului în Ierusalim, iar credincioșii vin să sfințească ramuri de salcie, simbol al blândeții și al renașterii.

Tradiții de Florii la catolici

Biserica Catolică organizează procesiuni la care participă enoriașii. Un alt obicei, regăsit și la credincioșii ortodocși, se referă la pregătirea mormintelor pentru noaptea de Înviere. Catolicii curăță și vopsesc mormintele și agață pe crucile celor adormiți câte o crenguță de salcie. De asemenea, alte ramuri sfințite sunt duse la biserică și, după binecuvântare, sunt aduse acasă și așezate lângă icoane.

De Florii, credincioșii merg la biserică pentru a sfinți crenguțe de salcie, pe care le așază la geamuri, la uși sau la porți. În unele zone rurale, oamenii își pun ramuri de salcie în jurul mijlocului, obicei considerat protector: se crede că îi ferește de boli, le sporește vigoarea și apără casa de rele sau întâmplări neplăcute.

Culorile liturgice specifice acestei zile sunt roșu și alb, simbolizând sacrificiul și răscumpărarea prin jertfa lui Hristos.

Când este Paștele catolic în 2026

În 2026, Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, în timp ce Paștele Ortodox va avea loc o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie. Ambele sărbători sunt celebrate, conform tradiției, într-o zi de duminică.

Diferența datelor între ortodocși și catolici apare din cauza folosirii a două calendare diferite. Astfel, Biserica Romano-Catolică și confesiunile protestante folosesc calendarul gregorian, adică același calendar civil folosit astăzi în toată lumea, pe când Biserica Ortodoxă folosește, pentru calculul Paștelui, calendarul iulian (sau o formulă derivată din acesta), care este în prezent decalat cu 13 zile față de calendarul actual.