Papa Leon a ales să locuiască într-o mansardă modestă a Palatului Apostolic, fără toaletă proprie, dar cu sală de fitness

Papa Leon al XIV-lea a decis să nu locuiască nici în Casa Santa Marta din Cetatea Vaticanului, nici în apartamentele papale tradiționale ale Palatului Apostolic, preferând o mansardă izolată a acestei clădiri emblematice.

Locuința aleasă de suveranul pontif se află la etajul situat între al treilea balcon al Palatului Apostolic – de unde papa apare duminica pentru rugăciunea Angelus – şi acoperiş. Mansarda este discretă, greu vizibilă din exterior, cu doar câteva ferestre amplasate deasupra celor mari ale clădirii, notează cotidianul italian La Repubblica și Notizie.it.

Potrivit surselor citate, spaţiul a fost recent renovat, după ce Palatul Apostolic a rămas nelocuit timp de 12 ani, perioadă în care a fost afectat de infiltraţii şi umezeală. Au fost refăcute instalaţiile electrice şi sanitare, iar lucrările s-au încheiat recent.

Papa Leon al XIV-lea, pe numele său Robert Francis Prevost, s-a mutat deja pentru a lucra în timpul zilei în biroul papal din Palatul Apostolic, însă reşedinţa propriu-zisă va fi această mansardă mobilată simplu, cu alb drept culoare predominantă.

Potrivit La Repubblica, etajul nu dispune de toaletă proprie, aceasta fiind amplasată pe hol, însă a fost construită o bucătărie special pentru pontif. De asemenea, a fost amenajată o sală de fitness, la cererea papei, cunoscut pentru pasiunea sa pentru sport şi stilul de viaţă activ. Dormitorul său nu va avea vedere către Piaţa Sfântul Petru, pentru a-i asigura mai multă intimitate.

La acest etaj vor fi cazaţi şi colaboratorii apropiaţi ai papei, inclusiv cei doi secretari privaţi, Edgard Iván Rimaycuna şi Marco Billeri. Există şi o capelă, însă de dimensiuni mai mici decât cea din apartamentele papale tradiţionale.

Papa Leon al XIV-lea a ales această locuinţă retrasă din considerente de discreţie şi pragmatism, într-un contrast evident cu spaţiile ample ale „Tercera Logia”. Decizia este o abordare personală diferită atât de cea a papei Francisc, care a preferat Casa Santa Marta, cât şi de tradiţia papilor care au locuit în Palatul Apostolic până în 2013.

Papa Francisc a încetat din viaţă la 21 aprilie, după un pontificat de 12 ani, fiind primul papă din 1870 care nu a locuit în Palatul Apostolic.