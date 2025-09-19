Ucraina mărește ritmul atacurilor asupra rafinăriilor rusești. Instalație Gazprom, lovită la aproape 1.300 km de front

Ucraina a efectuat două atacuri cu drone pe asupra unor importante rafinării rusești la interval de doar câteva ore, marcând doar cele mai recente lovituri asupra industriei energetice a Rusiei, vitală pentru alimentarea eforturilor de război, relatează Business Insider. Kievul vizează astfel veniturile din petrol ale Rusiei, o industrie uriașă ce reprezintă principala sursă de finanțare a războiului împotriva Ucrainei.

Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit joi o importantă rafinărie de petrol din Rusia, provocând pagube acestei instalații energetice, a declarat o sursă din domeniul securității pentru Business Insider.

Joi, armata ucraineană a anunțat că a efectuat un atac separat asupra unei a doua rafinării rusești.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri masive împotriva infrastructurii energetice, pentru a crește presiunea asupra Rusiei. Exporturile de petrol și gaze naturale reprezintă un sector critic al economiei ruse aflată deja în tensiune.

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a dezvăluit că drone cu rază lungă de acțiune au lovit infrastructura rafinăriei Gazprom Naftohim Salavat din regiunea Bașkortostan, în sudul Rusiei, lângă Kazahstan, la aproximativ 1280 km de liniile frontului. Situl găzduiește una dintre cele mai mari rafinării de petrol și uzine petrochimice din țară.

Atacul a provocat un incendiu și pagube, potrivit sursei, care a împărtășit informații cu Business Insider sub condiția anonimatului în contextul unor discuții sensibile despre evoluțiile militare. Aceștia au spus că SBU blochează „sistematic” fluxul de venituri din petrol către bugetul militar al Rusiei.

Fiecare atac asupra rafinăriilor rusești „reduce capacitatea agresorului de a lupta împotriva Ucrainei”, a declarat sursa, conform unei traduceri a declarațiilor. Atacurile la mare adâncime pe teritoriul rus „demonstrează că nu mai există regiuni sigure pentru inamic”, a adăugat aceasta.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare au arătat un nor gros de fum deasupra instalației petroliere a Gazprom. Ministerul rus al Apărării a scris pe Telegram că apărarea aeriană a doborât 106 drone ucrainene în cursul nopții, fără a recunoaște un atac.

Șeful Bașkortostan, Radi Habirov, a confirmat ulterior atacul.pe care l-a descris drept „terorist”, precizând că au fost utilizate două drone de tip aeronavă.

„Două drone de tip avion au atacat instalația. Nu există morți sau răniți. Au fost declanșate sistemele de apărare pasive și active, iar personalul de securitate al fabricii a deschis focul pentru a le distruge. În prezent, evaluăm amploarea pagubelor. Incendiul este în curs de stingere, iar toate serviciile sunt la fața locului”, a declarat acesta.

A doua rafinărie, lovită câteva ore mai târziu

Separat, Comandamentul Forțelor Operaționale Speciale din Ucraina a declarat că a atacat o rafinărie din regiunea Volgograd, în sud-vestul Rusiei, situată la aproximativ 480 km de linia frontului.

Forțele Operaționale Speciale ucrainene au declarat că, pe baza datelor preliminare, atacul din noaptea de miercuri a forțat închiderea rafinăriei. Instalația procesează 15,7 milioane de tone de petrol anual, reprezentând aproape 6% din capacitățile totale de procesare a petrolului, a adăugat comandamentul.

Campanii intensificate de lovituri în adâncime

Ucraina a folosit drone și rachete cu rază lungă de acțiune pentru a viza domenii cheie ale industriei energetice a Rusiei, inclusiv terminale petroliere și rafinării, în încercarea de a pune presiune financiară asupra Kremlinului și de a reduce finanțarea pentru mașina sa de război. Se estimează că sectorul petrolului și gazelor din Moscova finanțează în medie până la 20% din PIB-ul țării.

Atacurile s-au intensificat în ultimele săptămâni, provocând penurii de gaze și creșteri vertiginos ale prețurilor în Rusia.

Kyle Glen, un investigator de la Centrul pentru Reziliență Informațională din Marea Britanie, care a urmărit îndeaproape aceste evoluții, a subliniat că Ucraina a efectuat 17 atacuri asupra a 11 rafinării rusești de la începutul lunii iulie.

Prețurile combustibililor la pompă „cresc vertiginos în mai multe regiuni ale Rusiei ca urmare a acestei campanii”, a declarat Glen pentru Business Insider. „Am văzut dovezi ale penuriei de combustibil în regiuni din toată Rusia, precum și în regiunile ocupate ale Ucrainei.” Printre acestee zone se numără și Extremul Orient al Rusiei, care nu a fost afectat de lovituri.

În campania sa, Ucraina a folosit drone și rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi importante situri militare rusești, inclusiv baze aeriene, fabrici de producție de arme și depozite de muniții.