search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ucraina mărește ritmul atacurilor asupra rafinăriilor rusești. Instalație Gazprom, lovită la aproape 1.300 km de front

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ucraina a efectuat două atacuri cu drone pe  asupra unor importante rafinării rusești la interval de doar câteva ore, marcând doar cele mai recente lovituri asupra industriei energetice a Rusiei, vitală pentru alimentarea eforturilor de război, relatează Business Insider. Kievul vizează astfel veniturile din petrol ale Rusiei, o industrie uriașă ce reprezintă principala sursă de finanțare a războiului împotriva Ucrainei.

image

Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit joi o importantă rafinărie de petrol din Rusia, provocând pagube acestei instalații energetice, a declarat o sursă din domeniul securității pentru Business Insider. 

Joi, armata ucraineană a anunțat că a efectuat un atac separat asupra unei a doua rafinării rusești.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri masive împotriva infrastructurii energetice, pentru a crește presiunea asupra Rusiei. Exporturile  de petrol și gaze naturale reprezintă un sector critic al economiei ruse aflată deja în tensiune.

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a dezvăluit că drone cu rază lungă de acțiune au lovit infrastructura rafinăriei Gazprom Naftohim Salavat din regiunea Bașkortostan, în sudul Rusiei, lângă Kazahstan, la aproximativ 1280 km de liniile frontului. Situl găzduiește una dintre cele mai mari rafinării de petrol și uzine petrochimice din țară.

Atacul a provocat un incendiu și pagube, potrivit sursei, care a împărtășit informații cu Business Insider sub condiția anonimatului în contextul unor discuții sensibile despre evoluțiile militare. Aceștia au spus că SBU blochează „sistematic” fluxul de venituri din petrol către bugetul militar al Rusiei.

Fiecare atac asupra rafinăriilor rusești „reduce capacitatea agresorului de a lupta împotriva Ucrainei”, a declarat sursa, conform unei traduceri a declarațiilor. Atacurile la mare adâncime pe teritoriul rus „demonstrează că nu mai există regiuni sigure pentru inamic”, a adăugat aceasta.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare au arătat un nor gros de fum deasupra  instalației petroliere a Gazprom. Ministerul rus al Apărării a scris pe Telegram că apărarea aeriană a doborât 106 drone ucrainene în cursul nopții, fără a recunoaște un atac.

Șeful Bașkortostan, Radi Habirov, a confirmat ulterior atacul.pe care l-a descris drept „terorist”, precizând că au fost utilizate două drone de tip aeronavă.

„Două drone de tip avion au atacat instalația. Nu există morți sau răniți. Au fost declanșate sistemele de apărare pasive și active, iar personalul de securitate al fabricii a deschis focul pentru a le distruge. În prezent, evaluăm amploarea pagubelor. Incendiul este în curs de stingere, iar toate serviciile sunt la fața locului”, a declarat acesta.

A doua rafinărie, lovită câteva ore mai târziu

Separat, Comandamentul Forțelor Operaționale Speciale din Ucraina a declarat că a atacat o rafinărie din regiunea Volgograd, în sud-vestul Rusiei, situată la aproximativ 480 km de linia frontului.

Forțele Operaționale Speciale ucrainene au declarat că, pe baza datelor preliminare, atacul din noaptea de miercuri a forțat închiderea rafinăriei. Instalația procesează 15,7 milioane de tone de petrol anual, reprezentând aproape 6% din capacitățile totale de procesare a petrolului, a adăugat comandamentul.

Campanii intensificate de lovituri în adâncime

Ucraina a folosit drone și rachete cu rază lungă de acțiune pentru a viza domenii cheie ale industriei energetice a Rusiei, inclusiv terminale petroliere și rafinării, în încercarea de a pune presiune financiară asupra Kremlinului și de a reduce finanțarea pentru mașina sa de război. Se estimează că sectorul petrolului și gazelor din Moscova finanțează în medie până la 20% din PIB-ul țării.

Atacurile s-au intensificat în ultimele săptămâni, provocând penurii de gaze și creșteri vertiginos ale prețurilor în Rusia.

Kyle Glen, un investigator de la Centrul pentru Reziliență Informațională din Marea Britanie, care a urmărit îndeaproape aceste evoluții, a subliniat că Ucraina a efectuat 17 atacuri asupra a 11 rafinării rusești de la începutul lunii iulie.

Prețurile combustibililor la pompă „cresc vertiginos în mai multe regiuni ale Rusiei ca urmare a acestei campanii”, a declarat Glen pentru Business Insider. „Am văzut dovezi ale penuriei de combustibil în regiuni din toată Rusia, precum și în regiunile ocupate ale Ucrainei.” Printre acestee zone se numără și Extremul Orient al Rusiei, care nu a fost afectat de lovituri.

În campania sa, Ucraina a folosit drone și rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi importante situri militare rusești, inclusiv baze aeriene, fabrici de producție de arme și depozite de muniții.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
digi24.ro
image
FOTO | Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor. Cum au fost surprinse de fotografi
stirileprotv.ro
image
Ce mașină îți iei pe BANII de pe un iPhone 17. Cât costă noul telefon de la Apple
gandul.ro
image
Ministrul Apărării, despre dronele rusești: Asta e realitatea! Vom vedea astfel de provocări în continuare
mediafax.ro
image
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
fanatik.ro
image
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul în care o șoferiță din București accidentează mortal un bărbat pe scuter. Avea permisul suspendat și urcase băută la vol
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
antena3.ro
image
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
observatornews.ro
image
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
playtech.ro
image
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi după aia a luat cocaina!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
El așteaptă să fie cerut de ea în căsătorie: ”Când întemeiezi o familie, tatăl copiilor tăi este totul”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Anunț oficial! Sunt vizați toți românii care vor să cumpere casă sau apartament!
mediaflux.ro
image
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
click.ro
image
Cum vede un tânăr profesor de religie școala de azi? Diferențe uriașe între oraș și sat: „Generațiile se schimbă..."
click.ro
image
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
click.ro
Kate Middleton și Melania Trump foto profimedia (3) jpg
Kate i-a arătat Melaniei Trump cum te îmbraci informal, dar șic! Prințesa de Wales dă ora exactă în modă în Marea Britanie
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se lansează cel mai lung zbor direct din lume. Ce rută va avea, cât va dura călătoria și de la cât pornesc prețurile
image
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră

OK! Magazine

image
Cea mai nouă ”obsesie” a Prințului Louis, dezvăluită de Prințesa Kate. Ce detalii adorabile a oferit mama regală despre mezinul său

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?