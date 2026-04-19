Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Otravă de șobolani în borcane cu mâncare pentru bebeluși, descoperite în supermarketuri din mai multe state europene

Poliția din Austria a descoperit otravă pentru șobolani într-un borcan de mâncare pentru bebeluși cu eticheta „Morcovi și cartofi”, hotărând confiscarea acestora și din Republica Cehă și Slovacia, în cadrul unei anchete în curs de desfășurare în Germania.

FOTO Arhiva
FOTO Arhiva

Sâmbătă 18 aprilie, după ora 21.00, Poliția din Burgenland Austria a avertizat urgent populația cu privire la alimentele pentru bebeluși/alimentele pentru înțărcare marca HiPP potențial otrăvite, care ar fi putut fi circulate în Austria.

Acest avertisment provine din anchetele în curs de desfășurare din Germania. În cadrul acestor anchete, autoritățile austriece au fost informate că în Eisenstadt circulau borcane HiPP potențial contaminate”, a informat poliția austriacă.

În Schützen am Gebirge (districtul Eisenstadt-Umgebung), Biroul Poliției Criminale din Statul Burgenland a confiscat un borcan cu alimente pentru bebeluși „Morcovi și Cartofi” (190 de grame), care aparent fusese modificat. Acest borcan fusese raportat de un client, susțin polițiștii.

Borcane similare au fost confiscate și de poliție în Republica Cehă și Slovacia. Testele inițiale de laborator au relevat un aditiv toxic în aceste produse. De asemenea, s-a raportat că borcanele modificate aveau un miros de alterat.

Cu asistența Biroului Federal de Poliție Criminală, o probă din produsul confiscat a fost examinată sâmbătă după-amiază și a fost testată pozitiv pentru otravă de șobolani.

În prezent, Biroul Poliției Criminale din Statul Burgenland desfășoară anchete suplimentare, în cooperare cu Biroul Federal de Poliție Criminală. Autoritățile solicită o vigilență sporită și raportarea promptă a oricăror observații suspecte.

Identificarea produselor afectate

Poliția a avertizat populația asupra modului în care ar putea fi identificate produsele suspecte de contaminare cu otravă de șobolani.

Conform stării actuale a anchetei, produsele suspecte pot fi identificate prin următoarele marcaje:

• Autocolant alb cu un cerc roșu pe fundul borcanului de sticlă,

• Capac deja deschis sau deteriorat,

• Lipsa sigiliului de siguranță (nu se aude niciun „clic” la prima deschidere),

• Miros neobișnuit sau alterat (conform declarațiilor martorilor).

Apel urgent către părinți și îngrijitori

Dacă dețineți alimente pentru bebeluși HiPP cu acest marcaj sau observați nereguli:

  • Nu le deschideți
  • Nu le consumați în niciun caz și nu le oferiți unui copil mic
  • Puneți produsul deoparte, departe de toate celelalte alimente, purtând eventual mănuși
  • Ulterior: Spălați-vă bine pe mâini cu săpun imediat (timp de cel puțin 30 de secunde) ÎNAINTE de orice alt contact cu o altă persoană, în special copii.

Retragere de pe piață

SPAR Austria a retras de la vânzare întreaga gamă de borcane HiPP pentru alimente pentru bebeluși. Clienții sunt rugați să nu consume borcanele HiPP achiziționate de la SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR sau Maximarkt și să le returneze. Potrivit SPAR, prețul de achiziție va fi rambursat chiar și fără bon fiscal.

Ulterior, HiPP a declarat că nu poate fi exclusă posibilitatea ca substanța periculoasă să fi fost introdusă în produs sau ca produsul să fi fost modificat, scrie DW.

„Conform cunoștințelor noastre actuale, această situație critică implică o interferență criminală externă care afectează canalul de distribuție SPAR Austria”, au declarat sâmbătă reprezentanții companiei cu sediul în Germania, avertizând că consumul borcanelor în cauză ar putea pune viața în pericol.

HiPP și SPAR au declarat că clienții vor primi o rambursare integrală pentru produsele rechemate la returnarea acestora.

Mai multe situații similare legate de alimente au lovit recent piața alimentelor pentru bebeluși, afectând giganți precum Nestle, Danone și Lactalis.

„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Articolul vestimentar care te îmbolnăvește fără să-ți dai seama. Poate conține chimicale periculoase
gandul.ro
image
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
mediafax.ro
image
Sarah Dumitrescu, schimbare majoră de look. Toți au rămas uimiți când au văzut-o pe fiica cea mică a impresarei Anamaria Prodan
fanatik.ro
image
Cadou obligatoriu pentru ÎPS Teodosie: 200 de lei de student, la festivitatea de absolvire. Organizator: „Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 de lei”
libertatea.ro
image
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Tragic: Mara Flavia a murit la 38 de ani, după ce a dispărut într-un lac. ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva foarte suspect: au fost plasate peste 1 miliard de dolari în pariuri perfect sincronizate pe războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
cancan.ro
image
Ordinul prin care Stadionul Dinamo își schimbă numele în „Arena Mircea Lucescu”. Predoiu: „Este un model”
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cât a ajuns să coste școala privată în România în 2026. Harta taxelor din marile orașe
playtech.ro
image
Cornel Dinu îl face praf pe Gică Hagi: „Nu e pregătit să fie selecționerul României”
fanatik.ro
image
S-au publicat noile venituri de la Înalta Curte de Casație și Justiție: patru sporuri pentru magistrați – Ce salariu are Lia Savonea
ziare.com
image
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD contra lui Bolojan. Cine cade în picioare și cine ajunge în genunchi – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Tatăl lui Rareș Cojoc, după ce Andreei Popescu i s-au aprins călcâiele după Dan Alexa. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit. Gestul său a fost taxat dur!
romaniatv.net
image
Cine este și cum arată fosta soție a noului premier al Ungariei. Péter Magyar a fost căsătorit cu o femeie superbă!
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii
click.ro
image
Ce face înghețata cu glicemia ta. Adevărul pe care medicii nu ți-l spun niciodată în față
click.ro
image
O floare aproape imposibil de întâlnit în natură, descoperită tot mai des în România. Unde poți să o admiri
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Click!

image
Andreea Marinescu, dezvăluiri din mariajul cu un comisar criminalist: „Ne acordăm momente de liniște și facem bine”
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!