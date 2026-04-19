Otravă de șobolani în borcane cu mâncare pentru bebeluși, descoperite în supermarketuri din mai multe state europene

Poliția din Austria a descoperit otravă pentru șobolani într-un borcan de mâncare pentru bebeluși cu eticheta „Morcovi și cartofi”, hotărând confiscarea acestora și din Republica Cehă și Slovacia, în cadrul unei anchete în curs de desfășurare în Germania.

Sâmbătă 18 aprilie, după ora 21.00, Poliția din Burgenland Austria a avertizat urgent populația cu privire la alimentele pentru bebeluși/alimentele pentru înțărcare marca HiPP potențial otrăvite, care ar fi putut fi circulate în Austria.

„Acest avertisment provine din anchetele în curs de desfășurare din Germania. În cadrul acestor anchete, autoritățile austriece au fost informate că în Eisenstadt circulau borcane HiPP potențial contaminate”, a informat poliția austriacă.

În Schützen am Gebirge (districtul Eisenstadt-Umgebung), Biroul Poliției Criminale din Statul Burgenland a confiscat un borcan cu alimente pentru bebeluși „Morcovi și Cartofi” (190 de grame), care aparent fusese modificat. Acest borcan fusese raportat de un client, susțin polițiștii.

Borcane similare au fost confiscate și de poliție în Republica Cehă și Slovacia. Testele inițiale de laborator au relevat un aditiv toxic în aceste produse. De asemenea, s-a raportat că borcanele modificate aveau un miros de alterat.

Cu asistența Biroului Federal de Poliție Criminală, o probă din produsul confiscat a fost examinată sâmbătă după-amiază și a fost testată pozitiv pentru otravă de șobolani.

În prezent, Biroul Poliției Criminale din Statul Burgenland desfășoară anchete suplimentare, în cooperare cu Biroul Federal de Poliție Criminală. Autoritățile solicită o vigilență sporită și raportarea promptă a oricăror observații suspecte.

Identificarea produselor afectate

Poliția a avertizat populația asupra modului în care ar putea fi identificate produsele suspecte de contaminare cu otravă de șobolani.

Conform stării actuale a anchetei, produsele suspecte pot fi identificate prin următoarele marcaje:

• Autocolant alb cu un cerc roșu pe fundul borcanului de sticlă,

• Capac deja deschis sau deteriorat,

• Lipsa sigiliului de siguranță (nu se aude niciun „clic” la prima deschidere),

• Miros neobișnuit sau alterat (conform declarațiilor martorilor).

Apel urgent către părinți și îngrijitori

Dacă dețineți alimente pentru bebeluși HiPP cu acest marcaj sau observați nereguli:

Nu le deschideți

Nu le consumați în niciun caz și nu le oferiți unui copil mic

Puneți produsul deoparte, departe de toate celelalte alimente, purtând eventual mănuși

Ulterior: Spălați-vă bine pe mâini cu săpun imediat (timp de cel puțin 30 de secunde) ÎNAINTE de orice alt contact cu o altă persoană, în special copii.

Retragere de pe piață

SPAR Austria a retras de la vânzare întreaga gamă de borcane HiPP pentru alimente pentru bebeluși. Clienții sunt rugați să nu consume borcanele HiPP achiziționate de la SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR sau Maximarkt și să le returneze. Potrivit SPAR, prețul de achiziție va fi rambursat chiar și fără bon fiscal.

Ulterior, HiPP a declarat că nu poate fi exclusă posibilitatea ca substanța periculoasă să fi fost introdusă în produs sau ca produsul să fi fost modificat, scrie DW.

„Conform cunoștințelor noastre actuale, această situație critică implică o interferență criminală externă care afectează canalul de distribuție SPAR Austria”, au declarat sâmbătă reprezentanții companiei cu sediul în Germania, avertizând că consumul borcanelor în cauză ar putea pune viața în pericol.

HiPP și SPAR au declarat că clienții vor primi o rambursare integrală pentru produsele rechemate la returnarea acestora.

Mai multe situații similare legate de alimente au lovit recent piața alimentelor pentru bebeluși, afectând giganți precum Nestle, Danone și Lactalis.