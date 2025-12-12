Alte patru lanţuri de magazine retrag laptele praf Nestlé după identificarea unei bacterii

Mai multe lanțuri de magazine din România retrag de la vânzare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari produse de Nestlé, după ce pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine a fost identificată prezența bacteriei Bacillus cereus. Autoritățile și comercianții cer părinților să nu ofere produsele copiilor.

Profi, Lidl, Penny și Carrefour au anunțat vineri că retrag de la comercializare anumite loturi de lapte praf pentru sugari produse de Nestlé. Decizia vine după ce compania a descoperit prezența Bacillus cereus pe o linie de producție din fabrica de origine.

Cu o zi înainte, aceleaşi produse fuseseră deja retrase şi din reţelele Auchan, Selgros şi Kaufland, după notificarea iniţială privind posibila contaminare.

În anunțul publicat de Profi pe site-ul ANSVSA, retailerul citează mesajul transmis de Nestlé România: „Nestlé România iniţiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsul NAN 1 Optipro 400g cu datele de identificare de mai sus, ca măsură de precauţie din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranţa şi bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută. Menţionăm că nu au fost primite sesizari cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menţionate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauţie”.

Produsele retrase

Lidl și Penny retrag de la comercializare următoarele loturi de NAN 1 Comfortis 800g:

Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale: 31.10.2027 Producător: Nestlé Olanda.

Carrefour anunță retragerea atât a variantei de 400 g, cât și a celei de 800 g a produsului vizat.

Recomandări pentru părinți

Toate lanţurile de magazine implicate transmit că „persoanele care au achiziţionat produse din loturile menţionate sunt rugate să nu le ofere spre consum”.

Potrivit comercianților, produsele pot fi returnate în magazine, chiar și fără bon fiscal.



