Alertă alimentară în Europa: Nestlé retrage mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza unei toxine

Nestlé a anunțat retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugari vândute în mai multe țări europene, după identificarea unui risc legat de o toxină care poate provoca simptome digestive.

Grupul elvețian Nestlé a decis retragerea voluntară de pe piață a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari din gamele SMA, BEBA și NAN, comercializate în numeroase țări europene. Măsura a fost luată după ce au apărut suspiciuni privind prezența unei toxine care ar putea provoca greață, vărsături și crampe abdominale.

Operațiunea de retragere, începută inițial la o scară mai redusă în luna decembrie, a fost extinsă în ultimele zile și vizează produse distribuite în Austria, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Elveția și Marea Britanie.

Nestlé a precizat că, până în acest moment, nu au fost confirmate cazuri de îmbolnăvire sau simptome asociate consumului produselor afectate.

Decizia vine într-un moment delicat pentru companie, care se află într-un proces de reorganizare și relansare, sub conducerea noului director general, Philipp Navratil, după o perioadă marcată de schimbări la nivel managerial.

Potrivit explicațiilor oferite de companie, problema a fost descoperită în urma unor verificări interne legate de un ingredient furnizat de un partener extern important.

„În urma detectării unei probleme de calitate la un ingredient provenit de la un furnizor important, Nestlé a efectuat teste asupra tuturor uleiurilor de acid arahidonic şi a amestecurilor de uleiuri utilizate la fabricarea produselor sale nutriţionale pentru sugari potenţial afectate”, a declarat marţi, 6 ianuarie, un purtător de cuvânt al Nestlé, potrivit Reuters.

Compania a avertizat asupra posibilei prezențe a cereulidei, o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, cunoscută pentru rezistența sa la temperaturi ridicate, ceea ce o face dificil de eliminat în timpul preparării alimentelor.

„Cereulida este foarte stabilă la căldură, ceea ce înseamnă că este puţin probabil să fie dezactivată sau distrusă prin gătit, utilizarea apei clocotite sau la prepararea laptelui pentru sugari. Dacă este consumată, poate duce la apariţia rapidă a simptomelor”, a transmis Agenția pentru siguranța alimentelor din Marea Britanie.

În Austria, autoritățile sanitare au anunțat că retragerea vizează peste 800 de produse provenite din mai mult de 10 fabrici Nestlé, catalogând această acțiune drept cea mai mare retragere de produs din istoria companiei.

Nestlé a publicat listele complete cu numerele de lot care nu trebuie consumate și a precizat că a identificat sursa riscului potențial într-una dintre fabricile sale din Olanda. În același timp, grupul susține că depune eforturi pentru a limita impactul asupra aprovizionării și pentru a evita penurii pe piață.