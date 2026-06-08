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Ordinea globală se rupe în bucăți, avertizează cercetătorii germani. „Lorzii războiului” revin în prim-plan

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Patru institute germane specializate în studierea păcii semnalează degradarea accelerată a ordinii globale bazate pe reguli și apariția unui model de comportament statal comparat cu cel al lorzilor războiului”.

Soldați germani. FOTO Bundeswehr
Soldați germani. FOTO Bundeswehr

„Democrațiile sunt sub presiune la nivel global”, a declarat expertul în conflicte Conrad Schetter, cu prilejul lansării Raportului anual privind pacea, realizat de Bicc (Centrul internațional de la Bonn pentru studiul conflictelor), IFSH (Institutul de cercetare a păcii şi politicii de securitate de la Hamburg), INEF (Institutul pentru dezvoltare şi pace al Universității din Duisburg) şi PRIF (Institutul de cercetare a păcii din Leibniz), relatează agenția dpa, citată de Agerpres.  

Potrivit acestuia, nu doar că numărul democrațiilor scade, dar și calitatea acestora este în declin, în paralel cu erodarea sistemului internațional bazat pe norme.

Documentul subliniază că Organizația Națiunilor Unite traversează o criză profundă, marcată de competiția marilor puteri, care blochează deciziile, în special la nivelul Consiliului de Securitate, dar și de constrângeri financiare tot mai severe.

Cu toate acestea, autorii raportului insistă că ONU rămâne indispensabilă, în lipsa unei alternative viabile.

Cercetătorii solicită Germaniei să își intensifice cooperarea cu statele mici și mijlocii pentru a susține reformarea organizației și asigurarea unei finanțări stabile.

2021–2024 cea mai violentă perioadă

Raportul mai arată că perioada 2021–2024 a fost cea mai violentă de la finalul Războiului Rece. În 36 de state au fost documentate 61 de conflicte armate, iar numărul persoanelor strămutate a depășit 120 de milioane la nivel global, în aprilie 2025.

În evaluarea făcută de autorii raportului, numeroase guverne acționează tot mai des după logica „lorzilor războiului”, încălcând dreptul internațional și utilizând forța pentru a-și impune interesele.

Exemplele invocate includ acțiunile Statelor Unite, Rusiei și Israelului, precum și intervențiile regionale ale unor state precum Pakistan, Turcia, Etiopia sau monarhiile din Golf.

Totodată, institutele avertizează că diminuarea ajutorului internațional contribuie la agravarea instabilității în statele fragile și reduce eficiența măsurilor de prevenire a conflictelor.

În vederea consolidării păcii, raportul pledează pentru garanții credibile de securitate, respectarea normelor de drept internațional, utilizarea atentă a sancțiunilor și construirea unor instituții statale solide.

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