Exclusiv Ar putea Putin să atace NATO sau să folosească arma nucleară? Explicațiile unui profesor român de la Princeton

Poate Vladimir Putin să recurgă la arma nucleară? Expertul în spațiul ex-sovietic Grigore Pop-Elecheș explică în ce condiții ar putea apărea un asemenea risc și de ce generalii ruși ar putea bloca un ordin extrem al liderului de la Kremlin.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a lansat un nou avertisment privind amenințarea reprezentată de Rusia, afirmând că evaluările serviciilor de informații britanice și ale altor state membre NATO indică posibilitatea unui atac rusesc asupra Alianței Nord-Atlantice „chiar până în anul 2030”.

„Dacă mai era nevoie de un motiv pentru a înțelege importanța acestui lucru, evaluarea serviciilor noastre de informații și a altor țări din NATO este că ar putea exista un atac al Rusiei asupra NATO chiar până în 2030. Așadar, puteți vedea urgența și prioritatea pe care le acordăm acestei probleme”, a declarat Starmer, potrivit The Guardian.

Keir Starmer nu e singurul șef de stat și nici singurul politician care susține că Rusia va ataca NATO. Conform Wall Street Journal, mai mulți înalți oficiali europeni se tem de Rusia, iar unii spun chiar că Putin ar putea pregăti un atac asupra NATO în următoarele 12 luni, pentru a acoperi evoluția defavorabilă a războiului din Ucraina.

Fractură de logică sau propagandă?

Aceeași sursă susține însă că nu există indicii că Rusia va muta efectiv trupe sau echipamente pentru a organiza atacuri asupra statelor baltice sau în alte părți din afara Ucrainei în viitorul apropiat.

Există, așadar, o fractură de logică, mai ales că în unele cazuri aceiași oficiali spun că Rusia nu poate învinge nici măcar Ucraina și că rușii sunt la capătul puterilor, că au pierderi uriașe și că armata lor e foarte slăbită.

„Adevărul” apelează la expertiza politologului Grigore Pop-Elecheș, profesor și cercetător la titrata Princeton University. Românul este expert în spațiul ex-sovietic, Rusia și Europa de Est.

El înclină să creadă că Moscova nu ar avea în acest moment forța de a ataca NATO. Pierderile imense cu care s-a confruntat armata rusă în fața unei Ucraine susținută puternic de lumea occidentală ar reduce enorm capabilitățile rusești.

Există însă și elemente care arată că Rusia ar putea prinde curaj și ar putea să riște unele acțiuni împotriva anumitor state NATO. Țările baltice ar fi de departe cele mai facile victime, în condițiile în care sunt situate în imediata apropiere a Rusiei și au forțe armate mai degrabă simbolice.

Cu toate acestea, Grigore Pop-Elecheș înclină să creadă că Moscova va prefera în continuare acțiunile hibride împotriva NATO și a Uniunii Europene.

Riscurile apar dacă Putin își simte cuțitul la os

„Informațiile care ne vin din Rusia sunt de regulă contradictorii, la fel cum sunt și analizele care apar zi de zi. De atacat, poate ataca Rusia. Nu aș spune că este sigur, n-aș spune nici măcar că există o probabilitate ridicată să facă asta, dar aș spune că nu este exclus. Marea întrebare ar fi, din punctul meu de vedere, dacă rușii s-ar limita și dacă vor fi doar acțiuni de tip hibrid sau izolate, cum ar fi o dronă prăbușită pe aici, pe acolo, un atac cibernetic sau provocări cu avioane care intră în spațiile aeriene aliate. Aceasta ar fi o variantă mai plauzibilă. Și mai există și cea că Rusia ar încerca ceva mai serios”, spune Grigore Pop-Elecheș.

În opinia sa, riscul ar crește într-o măsură mare dacă președintele Vladimir Putin ar avea probleme pe plan intern și dacă ar avea nevoie să demonstreze că Rusia are forța să lupte cu orice adversar. Forțat de împrejurări și presat din interior, Putin ar putea da atunci undă verde unor acțiuni kinetice.

„Pericolul major apare dacă Putin simte cuțitul la os. Atunci s-ar putea să recurgă la tactici mult mai riscante. Depinde, așadar, și de ceea ce ce se va întâmpla pe plan intern în Rusia, așa cum depinde într-o măsură și de ceea ce se va întâmpla în continuare pe frontul din Ucraina”, mai spune expertul.

Există voci care susțin că Rusia lui Putin ar putea în disperare de cauză să apeleze și la arme nucleare. Acest lucru a determinat în trecut administrația Biden din Statele Unite ale Americii să ezite în raport cu Moscova și chiar să refuze să acorde anumite capacități militare ucrainei.

„Acum, cum să zic, la faza asta intrăm într-o pură speculație, trebuie să recunoaștem. Pentru că este greu, este zic eu imposibil să știm tot ce gândește Vladimir Putin. Personal n-aș crede că Rusia va ataca militar NATO și cu atât mai puțin nuclear. Dar nu există nimeni care să poată veni și să ne garanteze că acest lucru nu se va întâmpla. În istorie s-a dovedit că nu există garanții, iar noi trebuie să privim acest lucru cu anumite rezerve”, punctează românul.

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Riscul unui conflict nuclear nu e zero

În același timp, un război nuclear total este foarte puțin probabil, susține Grigore Pop Elecheș. În cel mai rău caz, Vladimir Putin s-ar putea gândi să folosească arme nucleare tactice, nu și strategice. Armele nucleare tactice ar avea și ele efecte distrugătoare, dar totuși la o scară mult mai redusă decât cele strategice. O astfel de bombă ar fi comparabilă ca efect distructiv cu cele de la Hiroshima și Nagasaki.

„Să nu uităm nici că atacurile nucleare pot fi de foarte multe feluri. Eu cred însă că un război nuclear total este foarte puțin probabil. Pe de altă parte, să spunem și că totul depinde de ceea ce consideră Vladimir Putin a fi o escaladare tolerabilă. Aici, iarăși, chiar nu avem certitudini, practic speculăm. Mai ales că nu este clar ce sprijin are Putin printre ai săi. Și cine ar fi de acord cu un război de acest fel”, mai spune el.

Cel mai probabil, generalii ruși ar refuza o asemenea turnură, conștienți că acest lucru ar putea să ducă nu doar la distrugerea inamicului, dar și la sfârșitul Rusiei.

„Eu cred, de exemplu, că armata rusă, sau ce a mai rămas din ea și generalii care se pricep, nu ar avea niciun interes să intre într-un conflict nuclear. Pe de altă parte, dacă Putin simte că pierde controlul și puterea să reacționeze disperat. Însă nu avem certitudini și nici nu cred că este nevoie să ne panicăm”, completează Grigore Pop-Elecheș.

Profesorul român de la Princeton University consideră că cel mai probabil Rusia va continua în următoarele luni cel puțin, să se concentreze pe frontul ucrainean. Apoi, în funcție de mersul evenimentelor, Vladimir Putin ar putea să ia în calcul și un armistițiu cu Ucraina sau chiar să încheie pace.

De ce pacea începe să devină o alternativă

„Sunt mai mulți factori aici, dar eu aș zice că încep să apară unele indicii că și Rusia ar lua în discuție negocierile. Să nu uităm că au avut pierderi uriașe, așa cum au avut și ucrainenii. Și chiar dacă Rusia are resurse mai mari ca Ucraina, Kievul are în spate Occidentul, ceea ce s-a văzut că a echilibrat situația. Ambele țări încep să se gândească la pace. Ucraina este ruinată de bombardamente, are pierderi uriașe, iar reconstrucția va costa sute de miliarde de euro, dacă nu mai mult. Pe zi ce trece, aceste costuri cresc direct proporțional cu distrugerile provocate de invadatorii ruși. Rusia, pe de altă parte, deși propaganda moscovită neagă, se confruntă cu probleme mari economice, dar și cu pierderi militare. Așa că sunt convins că se gândesc și ei la pace”, completează expertul.

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Problema cea mare ar fi că fiecare dintre cele două beligerante vede în termeni total diferiți condițiile unei păci, iar deocamdată ele sunt diametral opuse. Uniunea Europeană, deocamdată, asistă și încearcă să intervină în aceste negocieri, dar discuțiile oficiale nu au început încă. Evident, pentru România și pentru Uniunea Europeană ideal ar fi ca Rusia și Ucraina să încheie o pace justă și durabilă, în termeni care să convină Kievului.

„Ucraina, pe bună dreptate, are termenii ei. Ea este victima în acest caz, este clar că este țara agresată și nu poate să cedeze teritorii fără luptă doar fiindcă rușii asta vor. Nimeni, niciun șef de stat ucrainean nu ar face asta vreodată. Să nu uităm că crainenii au luptat cu eroism și au reușit ceva ce nimeni nu credea, că au plătit asta cu sânge și cu zeci de mii și sute de mii de morți. Au reușit să reziste și să nu fie spulberați de Rusia, au fat dovadă de eroism și chiar au reușit și să țină cumva un front uriaș. Rusia, pe de altă parte, a pornit războiul sperând să cucerească Ucraina, iar acum vrea cel puțin regiunea separatistă în totalitate. Fiecare are pretenții maximaliste, dar probabil că în următoarele luni vor începe să mai reducă din ele, pe măsură ce vor avea pierderi și mai mari și vor fi epuizate. Dezondământul, însă, este imposibil de anticipat, la fel cum este foarte greu să spunem de pe acum unde și în ce fel și-ar putea face și unii și alții concesii”, încheie Grigore Pop-Elecheș.