Trump cere Israelului și Iranului să oprească imediat atacurile. Tensiunile amenință să scape de sub control

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Israelului şi Iranului luni, 8 iunie, să înceteze „imediat” loviturile reciproce, după ce aceste două ţări au reluat atacurile directe.

„Israelul și Iranul trebuie să înceteze imediat să mai tragă unul asupra celuilalt”, a transmis președintele SUA pe Truth Social.

Ulterior, acesta a transmis într-o altă postare că Israelul și Iranul „doresc o încetare imediată a focului”.

„Negocierile finale pentru «pace» sunt în desfășurare, cu condiția ca ignoranța sau prostia să nu le stea în cale. Blocada va rămâne în vigoare și va fi aplicată integral până când se va ajunge la un «acord final». Lucrurile ar trebui să avanseze rapid”, a afirmat Trump.

Anterior, Trump a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu va trebui să accepte orice acord pe care Statele Unite îl vor încheia cu Iranul, subliniind că deciziile finale privind negocierile cu Teheranul aparțin exclusiv Washingtonului.

„Nu va avea de ales. Eu iau toate deciziile. Eu stabilesc ce urmează să facem. El nu decide”, a afirmat Trump într-o conversație telefonică, referindu-se la premierul israelian.

Între timp, Israelul și Iranul se acuză reciproc de încălcarea armistițiului încheiat în urmă cu două luni.

Atacul iranian a avut loc în seara zilei de 7 iunie, când patru rachete au fost lansate asupra Israelului. Autoritățile israeliene au activat alertele aeriene în nordul țării, iar armata a fost plasată în stare de alertă sporită.

Oficialii israelieni au calificat bombardamentul drept o reluare de facto a conflictului militar și au avertizat că situația de securitate s-a deteriorat semnificativ.

De partea cealaltă, Mohsen Rezaei, consilier militar al liderului suprem iranian, a sugerat că șansele unui acord între Teheran și Washington depind de disponibilitatea administrației Trump de a debloca aproximativ 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate în străinătate.

Declarațiile celor două părți arată că, în pofida confruntării militare și a retoricii dure, negocierile privind viitorul relațiilor americano-iraniene rămân deschise, iar Washingtonul încearcă să evite o nouă escaladare regională.