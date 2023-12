Orban face o propunere nouă pentru Ucraina. Zelenski: aderarea la UE este „alegerea poporului ucrainean”

Premierul ungar Viktor Orban, un aliat al Kremlinului, insistă să se opună deschiderii negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană (UE) cu o retorică propagandistică precum că încearcă să prevină o „eroare teribilă”, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că țara sa a îndeplinit cerințele formulate până acum de Comisia Europeană.

Într-un interviu acordat cotidianului pro-guvernamental „Madiner”, Viktor Orban a vorbit despre opoziția sa față de deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, țară pe care o critică ori de câte ori are ocazia de la începutul invaziei ruse. Premierul ungar susține că „UE este aproape să facă o eroare teribilă şi trebuie să împiedicăm acest lucru chiar dacă ceilalţi 26 de membri au o altă opinie”. În locul aderării, el propune un „parteneriat strategic” între UE și Ucraina.

În plus, Orban mai susține că nu s-ar opune pentru a face presiuni în vederea deblocării tuturor fondurilor europene pentru Ungaria. „Cu privire la subiectele de înaltă importanţă politică, nu ne-am schimbat niciodată opinia în funcţie de un sprijin financiar primit sau nu”, a spus el, citat de Agerpres.

Comisia Europeană urmează să anunţe miercuri după-amiază deblocarea a aproximativ 10 miliarde de euro ce fuseseră suspendate din cauza încălcărilor statului de drept în Ungaria. La Strasbourg, unii membri ai Parlamentului European s-au arătat îngrijoraţi de posibilitatea ca UE să „cedeze în faţa şantajului” Ungariei lui Orban, notează AFP, potrivit Agerpres.

Săptămâna trecută, Viktor Orban a cerut retragerea de pe agenda summitului Uniunii Europene din 14-15 decembrie a celor două decizii referitoare la Ucraina, și anume aprobarea sprijinului financiar pentru perioada 2024-2027 şi deschiderea negocierilor de aderare la UE, așa cum recomandă Comisia Europeană. În acord cu dorința lui Vladimir Putin, Viktor Orban cere neaprobarea sprijinului financiar și se pronunță împotriva apropierii Ucrainei de blocul comunitar.

Cinci reprezentanţi ai minorității maghiare din regiunea Transcarpatia, situată în vestul Ucrainei, i-au solicitat lui Orban, într-o scrisoare deschisă publicată marți, să nu blocheze prin veto deschiderea negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE. Totuși, Orban rămâne inflexibil. Într-un scrisoare de răspuns adresată liderului Uniunii Democrate Maghiare din Ucraina, liderul ultraconservator de la Budapesta susține că deschiderea acestor negocieri este prematură.

Zelenski: Ucraina a îndeplinit cerințele formulate de UE

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a dat asigurări miercuri, la Oslo, că ţara a îndeplinit toate cerinţele pentru ca UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare. Totuși, a anticipat șeful statului ucrainean, summitul european de joi și vineri nu va fi uşor din cauza opoziţiei lui Viktor Orban, transmite Agerpres.

„Este un fapt că Ungaria blochează. În ceea ce ne priveşte, noi am fost foarte constructivi. Am făcut absolut totul, am urmat toate recomandările Comisiei Europene, toate recomandările partenerilor noştri”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă comună cu premierul norvegian Jonas Gahr Store, potrivit EFE.

Ucraina are un singur plan, acela de a adera la UE, pentru că „este alegerea noastră, alegerea poporului nostru”, a subliniat Zelenski, sosit într-o vizită neanunţată în capitala Norvegiei după ce a fost la Buenos Aires, pentru învestirea noului președinte argentinian Javier Milei, și la Washington, pentru a obţine deblocarea sprijinului în Congresul SUA.

Într-o scrisoare deschisă publicată în Financial Times, cei cinci lideri ai statelor nordice cu care Zelenski se întâlneşte la Oslo - Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda și Islanda - au atenționat că „Ucraina nu se poate apăra în faţa Rusiei doar cu vorbe” și că „nu este momentul de a slăbi” ajutorul.

De luni, Austria s-a alăturat Ungariei în blocarea deschiderii negocierilor de aderare. În afară de Ucraina, Austria a făcut referire și la Republica Moldova, semn că vedere dosarele celor două state ca mergând umăr la umăr. Pretextul Austriei: „Vrem să vedem Bosnia și Herțegovina în familia UE”. Bosnia și Herțegovina este stat candidat la UE din 15 decembrie 2022.