Orbán plănuiește o alianță anti-Ucraina, alături de Cehia și Slovacia: „Va fi din ce în ce mai vizibilă”

Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a crea o alianță sceptică față de Ucraina în cadrul Uniunii Europene, potrivit unui consilier politic de rang înalt al premierului ungar Viktor Orbán.

Directorul politic al lui Viktor Orbán a declarat că Budapesta urmărește să-și întărească alianțele politice la Bruxelles și speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recent alegerile parlamentare din Cehia, precum și cu premierul slovac Robert Fico. „Deși o alianță politică fermă este încă departe, formarea acesteia ar putea împiedica în mod semnificativ eforturile UE de a sprijini financiar și militar Ucraina”, a declarat consilierul pentru Politico.

Întrebat despre posibilitatea ca o astfel de alianță sceptică față de Ucraina să devină vizibilă în Consiliul European, Balázs Orbán, directorul politic al prim-ministrului, a afirmat: „Cred că va veni și va fi din ce în ce mai vizibilă”.

O reamintire a modelului Visegrad

Consilierul a făcut referire și la precedentul grup Visegrad 4, format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia: „A funcționat foarte bine în timpul crizei migrației. Așa am putut rezista”. În perioada respectivă, Partidul Lege și Justiție, eurosceptic, era la putere la Varșovia, iar prim-ministrul polonez de atunci, Mateusz Morawiecki, a condus alianța ca membru principal. Grupul „V4” promova politici pro-familie, frontiere externe puternice pentru UE și se opunea relocării obligatorii a migranților între țările membre.

Alianța Visegrad 4 s-a destrămat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Polonia adoptând o poziție agresivă față de Moscova, în timp ce Ungaria a luat poziția opusă. O eventuală nouă alianță ar avea doar trei membri, Polonia, sub conducerea actualului prim-ministru de centru-dreapta Donald Tusk, fiind un susținător ferm al Ucrainei și puțin probabil să se alăture lui Orbán.