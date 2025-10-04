Alegerile parlamentare din Cehia, câștigate de partidul populist al miliardarului Andrej Babis

Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis conduce detașat în alegerile parlamentare de sâmbătă, după numărarea voturilor în 74% din secții, indică date ale biroului ceh de statistică.

ANO (Acțiunea cetățenilor nemulțumiți) beneficiază de 37% din voturi, în timp ce alianța SPOLU de centru-dreapta a premierului Petr Fiala a obținut 21,5% din sufragii, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Conform rezultatelor parțiale, șase partide vor trece de pragul de 5% și vor abține mandate în camera inferioară de 200 de locuri.

O proiecție anterioară realizată de agențiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News estima că ANO va câștiga alegerile cu 35,5% din voturi, iar SPOLU va ieși pe locul al doilea, cu 22,4% din voturi.