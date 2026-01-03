ANM: Cod galben de polei în 11 județe, inclusiv Ilfov și București. Lista localităților vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o avertizare Cod galben de polei, valabilă între orele 08:30 și 10:00, pentru 11 județe, Ilfov și București. Meteorologii avertizează că pe drumuri se poate forma polei, iar carosabilul poate deveni alunecos, crescând riscul de accidente.

Județul Prahova: Mizil, Urlați, Valea Călugărească, Ciorani, Albești-Paleologu, Colceag, Râfov, Drăgănești, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Fulga, Balta Doamnei, Gura Vadului, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Olari.

Zona joasă a județului Gorj: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani.

Județul Olt – întreaga zonă.

Zona joasă a județului Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești, Băbeni, Horezu, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Vaideeni, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Slătioara, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Mateești, Bujoreni, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Dăești, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Sălătrucel, Pesceana, Vlădești, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu, Mitrofani, Amărăști.

Județul Dolj – întreaga zonă.

Zona joasă a județului Mehedinți: Drobeta-Turnu Severin, Strehaia, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Corcova, Baia de Aramă, Jiana, Pătulele, Bala, Cujmir, Breznița-Ocol, Bălăcița, Tâmna, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Oprișor, Butoiești, Gârla Mare, Șișești, Gruia, Punghina, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Dârvari, Broșteni, Ponoarele, Hinova, Burila Mare, Florești, Căzănești, Isverna, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Breznița-Motru, Vrata, Poroina Mare, Greci, Ilovăț, Balta, Stângăceaua, Rogova, Ilovița, Șovarna, Corlățel, Podeni, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu.

Județul Ialomița: Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzău, Bărbulești, Ion Roată, Adâncata, Axintele, Armășești, Sălcioara, Movilița, Alexeni, Grindu, Sinești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Maia, Moldoveni, Sărățeni, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești.

Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Săhăteni, Brădeanu, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Cilibia, Florica.

Județul Călărași: Chirnogi, Budești, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Mânăstirea, Radovanu, Ulmeni, Curcani, Mitreni, Frumușani, Spanțov, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Chiselet, Dorobanțu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Tămădău Mare, Luica, Căscioarele, Belciugatele, Frăsinet, Ulmu, Gurbănești, Nicolae Bălcescu, Oltenița.

Județul Giurgiu: Giurgiu, Comana, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Vărăști, Băneasa, Frătești, Hotarele, Prundu, Oinacu, Colibași, Singureni, Valea Dragului, Daia, Greaca, Gostinari, Mihai Bravu, Gostinu, Iepurești, Herăști, Isvoarele, Stoenești.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor inutile în intervalul avertizat și adaptarea vitezei la condițiile de drum, mai ales pe poduri, pasaje și sectoare umbrite, unde poleiul se formează cel mai rapid.