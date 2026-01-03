Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a lansat un apel către clujeni, prin intermediul unei postări pe Facebook, pentru a-i încuraja să își curețe trotuarele în fața caselor sau blocurilor lor. Într-un videoclip postat pe pagina sa, edilul a fost filmat în timp ce curăța zăpada de pe trotuarul din fața Primăriei.

„Dragi clujeni, iarna aduce frumuseţe, dar şi responsabilitate. Aşa cum ne bucurăm de fulgi, trebuie să avem grijă şi de siguranţa celor din jur. Haideţi să ne curăţăm trotuarele, fiecare în faţa casei sau blocului nostru! E un gest mic, dar cu impact mare: pentru vârstnici, pentru copii, pentru vecinii noştri”, a transmis primarul Emil Boc, pe FB.

În videoclip, Emil Boc a continuat cu un apel la responsabilitate și spirit civic.

„«Iarna-i grea, omătul mare, semne bune anul are. La anul şi La mulţi ani!» Dragi clujeni, noi curăţim trotuarul din faţa Casei clujenilor, pe dumneavoastră vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră… sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat. Doamne ajută şi spor la treabă. (...)Vă mulțumesc pentru spiritul civic pe care îl dovediți zi de zi. Împreună, menținem Clujul un oraș sigur, curat și demn de apreciat în orice anotimp!”, a spus Boc.