Orban îi cere Papei Leon sprijin în „eforturile Ungariei împotriva războiului” din Ucraina. „Nu putem înota cu curentul dominant de la Bruxelles”

Premierul ungar Viktor Orban i-a cerut Papei Leon al XIV-lea „să sprijine eforturile Ungariei împotriva războiului” din Ucraina.

După audiența la suveranul pontif, Orban s-a întâlnit cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, iar în timpul conversației „au fost subliniate relațiile bilaterale puternice şi aprecierea pentru angajamentul Bisericii Catolice de a promova dezvoltarea socială şi bunăstarea comunității maghiare, cu o atenție deosebită asupra rolului familiei, formării şi viitorului tinerilor, precum şi importanței protejării celor mai vulnerabile comunități creștine”, potrivit unui comunicat al Vaticanului, scrie Agerpres.

În comunicat este explicat faptul că „un spațiu amplu a fost dedicat și problemelor europene, cu o atenție deosebită asupra conflictului din Ucraina şi situației din Orientul Mijlociu”.

Șeful guvernului ungar anunțase într-un mesaj pe Facebook că va discuta cu Papa Leon al XIV-lea despre modul în care „lumea se obișnuiește încet-încet cu războaiele”.

„Dar, pe măsură ce lumea se obișnuiește cu războaiele, acestea devin din ce în ce mai periculoase, ca un incendiu într-o zi fierbinte de vară. Dacă nu facem nimic, mai devreme sau mai târziu flăcările vor ajunge în țara noastră, în casele noastre și în viitorul copiilor noștri. Dacă vrem să păstrăm pacea în Ungaria, nu putem înota cu curentul dominant de la Bruxelles”, a scris Orban.

El a adăugat: „Vrem să stăm departe de febra războiului care se răspândește în întreaga lume. De aceea, de la izbucnirea războiului dintre Rusia şi Ucraina, am construit o coaliție antirăzboi. Îl voi informa pe Sfântul Părinte şi, mai târziu, pe prim-ministrul italian despre eforturile depuse de Ungaria.”

Luni, Orban va avea o întâlnire şi cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Luna trecută, Papa Leon explicase de ce Vaticanul nu ar putea fi un mediator al negocierilor de pace între Ucraina și Rusia.

„Aș face o distincție în ceea ce privește vocea Sfântului Scaun în pledoaria pentru pace și rolul său de mediator, ceea ce cred că este ceva foarte diferit și nu este la fel de realist ca prima”, a spus papa Leon în fragmente de interviu apărute duminică în Crux, o publicație catolică.

Acesta a mai declarat că Vaticanul depune „eforturi mari pentru a menține o poziție” care nu susține „nici o parte, nici alta”, ci este „realmente neutră”.