La aproape cinci secole după ce regele Henric al VIII-lea al Angliei a rupt legăturile cu Biserica Catolică pentru a putea divorța și a se recăsători, un alt rege englez divorțat și recăsătorit s-a rugat împreună cu papa, joi, în cadrul unei slujbe ecumenice desfășurate în Capela Sixtină.

Potrivit New York Times, slujba a fost oficiată chiar în încăperea unde papa Leon al XIV-lea fusese ales recent ca șef al Bisericii Romano-Catolice.

A fost pentru prima dată, după sute de ani, când un pontif și un monarh britanic — nominal conducător al Bisericii Anglicane — s-au rugat public împreună.

Întâlnirea a fost un semn al relațiilor mult îmbunătățite dintre confesiunile anglicană și catolică, dar și al dorinței regelui Charles al III-lea de a fi perceput drept un lider ecumenic.

Regina Elisabeta a II-a, mama regelui, s-a întâlnit de mai multe ori cu papi de-a lungul domniei sale de peste șapte decenii, însă nu s-a rugat niciodată public alături de vreunul dintre ei.

După slujbă, Leon și regele au părăsit împreună Capela Sixtină.

Regele și regina au participat la slujbă în cadrul unei vizite de stat la Vatican, care coincide cu Jubileul — un an al pocăinței și al iertării ce are loc la fiecare un sfert de secol. Înaintea rugăciunii, aceștia au avut o audiență privată cu papa Leon.

Regele s-a întâlnit, de asemenea, cu cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului. Într-un comunicat, Vaticanul a precizat că s-au discutat „chestiuni de interes comun”, printre care protejarea mediului și combaterea sărăciei.