Olanda prelungește controalele la frontierele interne terestre și aeroportuare până la 30 septembrie 2026. Avertismentul MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că autoritățile din Țările de Jos au decis prelungirea controalelor la frontierele interne terestre și aeroportuare până la data de 30 septembrie 2026. Măsura îi afectează inclusiv pe cetățenii români care călătoresc, tranzitează sau se află pe teritoriul olandez.

Potrivit MAE, verificările sunt efectuate în mod selectiv, în funcție de evaluări de risc, și pot avea loc atât pe drumurile publice, prin filtre mobile sau controale în trafic cu escortarea autovehiculelor către zone special amenajate, cât și în trenurile internaționale sau pe fluxurile de sosiri ale aeroporturilor, inclusiv pentru zborurile provenite din alte state Schengen.

Autoritățile avertizează că, în contextul acestor controale, este obligatoriu ca toți călătorii să dețină asupra lor un document de identitate valabil – pașaport sau carte de identitate – pentru a putea fi prezentat la solicitarea forțelor de ordine.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Regatul Țărilor de Jos să se informeze din surse oficiale înainte de deplasare, inclusiv prin consultarea paginii Poliției Militare Regale Olandeze, responsabilă de implementarea controalelor la frontieră.

Totodată, românii aflați în dificultate pot solicita asistență consulară la numerele puse la dispoziție de Ambasada României la Haga, apelurile fiind redirecționate către centrul de suport consular, disponibil non-stop.

MAE reamintește și existența aplicației „Călătorește informat”, destinată cetățenilor români care călătoresc în străinătate, ce oferă actualizări și recomandări de siguranță.