Serviciile de informații ucrainene arată că pot neutraliza inamicul cu ajutorul artileriei, aviației și în luptă directă corp la corp, pe frontul din direcția Zaporojie.

Luptătorii unității Kraken au eliminat, în ultima lună, sute de militari ruși și au distrus adăposturile acestora în regiunea Zaporojie, potrivit unui raport video publicat pe canalul de Telegram al Direcției Principale de Informații a Ucrainei, citat de presa din Ucraina. De asemenea, au incendiat zeci de vehicule blindate și mai multe drone utilizate de trupele Moscovei.

În imaginile difuzate se poate vedea cum artileria și aviația ucrainenilor lovesc ținte atât în câmp deschis, cât și în buncăre. Dronele ucrainene doboară dronele rusești în aer, filmând de aproape momentul impactului. Alte dispozitive aeriene sunt folosite pentru a scoate din ascunzători soldați ruși baricadați în case abandonate.

La finalul raportului video apar doi luptători din unitatea Kraken în timp ce curăță o clădire neterminată. Unul aruncă o grenadă într-o încăpere, iar celălalt deschide focul cu armamentul din dotare. Într-una dintre camere, combatanții reușesc să elimine un soldat rus, în buzunarul căruia găsesc o cutie de chibrituri cu simboluri specifice.