 Momentul în care un leopard care dă buzna într-un magazin din India îl atacă pe vânzător. Alte 2 persoane au fost rănite | adevarul.ro
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Video Momentul în care un leopard care dă buzna într-un magazin din India îl atacă pe vânzător. Alte 2 persoane au fost rănite

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Au fost momente de groază într-un oraș din statul indian Rajasthan, după ce un leopard a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice și a atacat trei persoane. Animalul a rămas blocat în interior timp de aproape cinci ore, înainte de a fi capturat de echipele de intervenție.

Incidentul a avut loc luni dimineață, în jurul orei 08:45, în localitatea Todaraisingh din districtul Tonk. Potrivit autorităților, leopardul ar fi coborât din zona împădurită din apropiere și a ajuns în centrul orașului, unde a intrat într-un magazin de băuturi de pe șoseaua Bisalpur, relatează  Top Indian News.

Prima victimă a fost un bărbat în vârstă de 40 de ani, care se afla în fața magazinului. Ulterior, animalul a intrat în incintă și l-a atacat pe vânzătorul în vârstă de 25 de ani. Acesta a reușit să scape, însă a suferit răni la nivelul nasului, spatelui și în alte zone ale corpului.

Un voluntar al Departamentului Silvic, care ajunsese la fața locului după ce localnicii au semnalat prezența leopardului, a fost și el rănit.

Leopardul a rănit 3 oameni. FOTO X Postează Lakshya Varshney
Leopardul a rănit 3 oameni. FOTO X Postează Lakshya Varshney

Pentru capturarea animalului a fost mobilizată o echipă specializată din Jaipur.

Leopardul a fost tranchilizat și scos din magazin

După aproape cinci ore de intervenție, leopardul a fost tranchilizat și scos în siguranță din magazin, fiind transportat ulterior la sediul Diviziei Silvice Tonk pentru examinări medicale.

Medicul veterinar Ashok Tanwar, coordonatorul operațiunii, a declarat că este vorba despre un leopard mascul.

Tanwar a mărturisit că a participat la 63 de acțiuni de salvare a animalelor sălbatice, însă este pentru prima dată când intervine pentru capturarea unui leopard aflat într-un magazin de băuturi alcoolice.

În 2016, un leopard a intrat într-o școală şi a atacat mai multe persoane.

În 2014, o femeie din India, înarmata doar cu uneltele pentru munca la câmp, printre care şi o seceră, a reuşit sa ucidă un leopard, după ce s-a luptat cu animalul timp de aproape o jumătate de oră.

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