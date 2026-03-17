search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Andrei Caramitru, expert in economie, vine la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Trump spune că se pregătește de preluarea Cubei după ce blocada petrolieră a SUA a lăsat țara în întuneric: „Cred că pot face orice vreau cu ea”

0
0
Publicat:

Donald Trump a declarat că se așteaptă să aibă „onoarea de a prelua Cuba”, după ce o blocadă petrolieră impusă de SUA a aruncat țara în întuneric, provocând o pană totală de curent.

Donald Trump FOTO AFP
Președintele american a susținut luni că ar putea face „orice își dorește” cu Cuba, în contextul negocierilor dintre Washington și Havana privind viitorul țării, scrie The Guardian.

„Știți, toată viața mea am auzit vorbindu-se despre Statele Unite și Cuba. Când vor face Statele Unite acest lucru?”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă, luni.

„Cred că voi avea… onoarea de a prelua Cuba”, a adăugat Trump. „Fie că o eliberez, fie că o preiau – cred că pot face orice vreau cu ea. Dacă vreți să știți adevărul. În acest moment este o națiune foarte slăbită.”

La scurt timp după declarațiile sale, The New York Times a relatat că oficiali americani i-au cerut Cubei, în cadrul unor discuții recente, să îl înlăture de la putere pe președintele Miguel Díaz-Canel, potrivit a patru surse anonime familiarizate cu negocierile.

Statele Unite au încercat să intensifice presiunea asupra Cubei, adversar de lungă durată, după ce l-au înlăturat de la putere pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro – cel mai important susținător extern al Havanei – în ianuarie. Washingtonul a oprit livrările de petrol venezuelean către Cuba și a amenințat că va impune tarife vamale oricărei țări care ar vinde petrol insulei, strangulând astfel rețeaua electrică învechită a țării.

Înlăturarea lui Díaz-Canel de la putere ar elimina o figură simbolică importantă, dar ar lăsa în continuare la conducere regimul comunist represiv care guvernează Cuba de aproape șapte decenii.

Cuba a respins în mod tradițional orice ingerință în afacerile sale interne și a considerat astfel de propuneri drept o condiție inacceptabilă în orice acord.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA și fiul unor imigranți cubanezi, a afirmat de mult timp că dorește o schimbare de regim la Havana. Trump a vorbit și despre o posibilă „preluare prietenoasă”, însă recent le-a spus reporterilor: „S-ar putea să nu fie o preluare prietenoasă.”

După ce l-a îndepărtat pe Maduro de la putere în ianuarie și după ce SUA s-au alăturat Israelului în atacurile asupra Iranului, Trump a sugerat în mod deschis că Cuba ar putea fi „următoarea”.

Díaz-Canel, în vârstă de 65 de ani, care i-a succedat la președinție lui Fidel Castro și fratelui acestuia, Raúl Castro, în 2018, a declarat vineri că se așteaptă ca discuțiile cu SUA să aibă loc „pe baza principiilor egalității și respectului pentru sistemele politice ale ambelor țări, pentru suveranitate și autodeterminare”.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
