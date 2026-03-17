Cifre record: românii scot acum din buzunar peste 9 lei pentru un litru de motorină „obișnuită”

Motorina standard nu se mai vinde marți sub 9 lei/litru, în ciuda faptului că prețul petrolului Brent a crescut infim față de ziua precedentă, ajungând la 103,58 de dolari, față de 103 dolari în ziua precedentă.

Potrivit informațiilor analizate de „Adevărul” cea mai ieftină motorină standard, de 9,02 lei/litru, se vinde la benzinăriile Mol, iar cea mai scumpă la OMV 9,24 lei/litru.

Motorina premium se apropie de 10 lei, cea mai scumpă fiind vândută de OMV cu 9,8 lei/litru, iar cea mai ieftină de Lukoil – 9,49 lei/litru.

Astfel, benzinăriile Petrom vindeau motorina marți dimineața cu 9,08 – 9,11 lei/litru, Lukoil cu 9,13 – 9,14 lei/litru, Mol cu 9,02- 9,05 lei/litru, Socar cu 9,09 lei/litru, iar Rompetrol cu 9,16 – 9,19 lei/litru, iar OMV Petrom – preț unic de 9,24 lei/litru la toate benzinăriile din București.

Scumpirea motorinei față de ziua precedentă celei în care a început războiul din Iran este de aproape 1 leu, (pe 27 februarie prețul mediu al motorinei standard vândută în România era de 8,25 lei/litru).

Scumpirea motorinei din data de 17 martie nu pare să fie justificată de creșterea prețului barilului de petrol Brent, care era cotat la ora 9,30 cu 103,58 de dolari, față de 103 dolari la ora 23.00 a zilei precedente.

Amintim că președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au primit, luni, o delegație OMV Petrom condusă de directorul general Alfred Stern pentru a discuta despre prețurile carburanților și proiectul Neptun Deep. Cei doi lideri români susțin că o colaborare strânsă între Guvern și companie este singura cale prin care România poate gestiona eficient actuala criză energetică.

Reprezentanții OMV au atras atenția asupra provocării principale: securizarea lanțului de aprovizionare, având în vedere că turbulențele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul analizează toate scenariile în funcție de evoluția situației și a punctat rolul Petrom ca ancoră pe piața carburanților din România.