Video Regele Charles, DJ în timpul unei vizite la un centru artistic din Manchester

Regele Charles al III-lea a încercat să fie DJ în timpul unei vizite în Manchester, unde s-a întâlnit cu tineri care au beneficiat de sprijin din partea organizației caritabile King’s Trust.

Evenimentul a avut loc la Aviva Studios, sediul organizației culturale Factory International din oraș, scrie BBC.

Un tânăr DJ aspirant, Christian St Louis, din Middleton, comitatul Greater Manchester, l-a invitat pe rege să încerce pupitrul de mixaj. Acesta i-a explicat: „Mai întâi încarci piesele și apoi o pornești pe aceasta. Sunt foarte multe butoane. Odată ce știi ce ai de făcut, e ușor.”

Regele Charles s-a mișcat pe ritm, iar un martor a spus: „Nu e chiar atât de ușor pe cât pare, nu-i așa?” Acesta a râs și a răspuns: „Încerc să mă prind cum funcționează.”

Tânărul i-a spus că participarea la un curs de DJ prin intermediul organizației a fost „mai mult decât utilă”. El a adăugat: „Întotdeauna am vrut să fiu DJ. Acum știu că pot.”

Tânărul a spus că își caută un loc de muncă pentru a economisi bani ca să-și cumpere propriul echipament, având ca obiectiv să lanseze propriile piese.

King’s Trust a colaborat în 2024 cu Elba Hope Foundation, fondată de Idris Elba și soția sa, lansând programul Creative Futures, unde sunt predate cursuri gratuite pentru tineri din domeniul artistic.

Actorul a fost, la rândul său, sprijinit de organizație în adolescență.

O altă beneficiară, Mariama Gallow, în vârstă de 19 ani, din Manchester, i-a citit regelui o poezie scrisă de ea. Gallow a urmat un curs de muzică, apoi s-a orientat către domeniul sănătății și asistenței sociale.

Regele Charles s-a întâlnit cu tineri formați în domenii precum iluminat, sunet și producție prin Factory Academy de la Aviva Studios, program care, alături de Creative Futures, a sprijinit deja peste 100 de tineri și se extinde în alte regiuni din Marea Britanie.

Academia, lansată în 2018 de Factory International, oferă oportunități de carieră în sectorul creativ.

În timpul vizitei, regele a dezvelit o placă aniversară, a asistat la un concert în aer liber și a stat de vorbă cu oamenii veniți să-l vadă.