China trimite ajutoare umanitare de urgență în Iran și în alte state din Orientul Mijlociu, afectate de conflict

China a anunțat marți, 17 martie, că a trimis ajutoare umanitare de urgenţă în patru ţări din Orientul Mijlociu, mai exact Iran, Iordania, Liban şi Irak, afectate de repercusiunile războiului declanşat de Statele Unite şi Israel.

„Războiul a antrenat o gravă catastrofă umanitară pentru populaţiile din Iran şi din alte ţări din regiune. China îşi exprimă simpatia şi le adresează compasiunea sa populaţiilor din ţările afectate”, a declarat Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe.

El nu a precizat în ce constă ajutorul umanitar, scrie Agerpres.

Ministerul Sănătăţii iranian a declarat la data de 8 martie că numărul persoanelor ucise era de peste 1.200, printre care în jur de 200 de femei şi 200 de copii sub 12 ani, iar cel al civililor răniţi de peste 10.000.

În Liban, 886 de persoane au fost ucise de la debutul luptelor între Israel şi Hezbollah la 2 martie, conform Ministerul Sănătăţii. Peste un milion de persoane sunt înregistrate ca strămutate.

În Iordania, 29 de persoane au fost rănite de căderea unor resturi de rachete şi drone iraniene, potrivit armatei.

China a anunţat săptămâna trecută deblocarea a 200.000 de dolari ca ajutor pentru familiile victimelor bombardamentului împotriva unei şcoli de fete din Minab, în sudul Iranului.

Cel puţin 168 de eleve, cu vârste între 7 şi 12 ani, precum şi 26 de profesoare şi patru părinţi şi-au pierdut viaţa în atacul asupra şcolii din Minab pe 28 februarie.

Citând surse confidenţiale, New York Times şi CNN au relatat că rezultatele preliminare ale unei investigaţii indică SUA ca fiind responsabile de acest atac.

Recent, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a admis, pentru prima dată în mod direct, că beneficiază de sprijin militar din partea Rusiei și Chinei.

„Am avut o cooperare apropiată în trecut [cu Rusia și China], care continuă și în prezent, iar aceasta include și cooperare militară. Nu voi intra însă în detalii”, a declarat Araghchi.

Potrivit unor surse citate de presa americană, o parte dintre informațiile transmise ar proveni din imaginile obținute prin rețeaua complexă de sateliți operată de Rusia.

Deocamdată nu există dovezi clare că vreun atac iranian ar fi fost coordonat direct pe baza unor astfel de date. Cu toate acestea, mai multe atacuri cu drone au vizat în ultimele zile poziții ale militarilor americani din regiune.