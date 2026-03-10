Cum a sărbătorit un pilot britanic primul său combat kill la începerea războiului din Orientul Mijlociu: „Am băut o bere la răsăritul soarelui”

Un pilot al Royal Air Force a intrat în istorie după ce, la bordul unui F‑35 Lightning II, a doborât primele ținte reale în luptă pentru avioanele stealth britanice.

Un pilot al Royal Air Force a intrat în istorie după ce, la bordul unui F‑35 Lightning II, a doborât primele două drone ostile în cadrul unui „combat kill” real de la declanşarea conflictului din Orientul Mijlociu. Operaţiunea a avut loc deasupra Iordaniei, în cadrul unei misiuni care a implicat și două avioane Typhoon, într-un spațiu aerian intens monitorizat, în care operau simultan și aeronave americane și israeliene. Concret, pilotul a distrus două drone iraniene de tip Shahed, marcând primul „combat kill” al unui F‑35 britanic în condiții reale de luptă.

Radarul aeronavei a detectat țintele după patru ore de patrulare, iar instructorul de tactici al escadrilei din care făcea parte a lansat două rachete ASRAAM, distrugând dronele cu precizie. Pilotul a explicat faptul că miza a fost foarte mare și că, în astfel de situații, există riscul real de a lovi „ținte prietene”.

„Există multe aparate care aparțin SUA și Israel care se deplasează către și dinspre zona de operațiuni. Așadar, sunt puțin mai preocupat de identificarea acestora înainte de a trage, dar am avut timp suficient să facem asta, eu și avioanele Typhoon care erau în zbor la momentul respectiv”, a povestit acesta, citat de The Sun.

Dificultatea unor astfel de misiuni este amplificată de dimensiunile reduse și viteza scăzută a dronelor, care le face greu de detectat și de urmărit cu radarul.

Pilotul a subliniat că trebuie să fii foarte atent atunci când întorci aeronava pentru a lovi o țintă, deoarece nu poți să îți îndrepți radarul înapoi pentru a scana întreaga zonă și pentru a identifica eventuale alte drone aflate în apropiere.

El a declarat că, în momentele imediate după atac, nu a existat niciun sentiment de triumf, prioritatea sa fiind siguranța și buna poziționare a aeronavei, precum și protecția colegilor din zonă.

„Nu a fost niciun moment de sărbătoare atunci. Ești mai preocupat să te asiguri că ai tras în obiectul corect. Să te asiguri că ai poziționat aeronava în locurile potrivite. Nu este un sentiment euforic de succes. Pur și simplu mă dau la o parte și mă întorc la treabă”, a declarat pilotul britanic.

După aterizarea la baza RAF Akrotiri din Cipru, o locație strategică pentru forțele britanice în estul Mediteranei, pilotul și echipa sa au sărbătorit discret cu o bere locală, Keo, la răsăritul soarelui.

„Am băut o bere la răsăritul soarelui, apoi a trebuit să mă culc, pentru că a doua zi eram de serviciu. În acest moment, suntem într-o stare de alertă operațională destul de ridicată. Așa că, când totul se va termina, oricând ar fi asta, sunt sigur că vom sărbători cum se cuvine”, a mai spus el.

Evenimentul survine într-un context regional tensionat. În ziua precedentă, baza RAF Akrotiri fusese vizată de o dronă lansată, cel mai probabil, de miliții susținute de Iran, ca parte a represaliilor pentru atacurile americane și israeliene asupra Iranului. Baza nu era utilizată pentru operațiuni defensive directe împotriva represaliilor iraniene, dar situația a ridicat nivelul de alertă în zonă.

În doar 24 de ore, au fost înregistrate trei alerte potențiale de rachete, toate false, ceea ce a redus semnificativ timpul de reacție al echipelor și a făcut ca fiecare misiune să fie extrem de tensionată.