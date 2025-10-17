Tumoare ovariană de 11 kilograme, extirpată unei paciente în vârstă de 56 de ani. Cum se simte femeia

O echipă medicală de la Spitalul Regional din oraşul paraguayan Pedro Juan Caballero a extirpat o tumoare ovariană de aproximativ 11 kilograme unei paciente în vârstă de 56 de ani, a anunţat vineri Ministerul Sănătăţii Publice şi Bunăstării Sociale (MSPBS) din Paraguay.

Femeia s-a prezentat la centrul medical situat în departamentul Amambay, la graniţa cu Brazilia, după ce a observat „o creştere progresivă a perimetrului abdominal în ultimele cinci luni", a indicat Ministerul Sănătăţii, potrivit EFE, citată de Agerpres.

După efectuarea unor teste clinice, medicii au confirmat prezenţa unei tumori ovariene, o masă „cu aspect chistic" ce necesita o intervenţie chirurgicală, potrivit comunicatului.

Pacienta, „într-o stare favorabilă”

„Intervenţia s-a desfăşurat fără complicaţii", a dat asigurări Ministerul Sănătății, care a subliniat că tumoarea a fost extirpată complet.

Pacienta se află „într-o stare favorabilă", a menţionat instituţia, precizând că aceasta primeşte îngrijiri postoperatorii.

Operaţia a fost efectuată de o echipă multidisciplinară formată din doi chirurgi, un anestezist şi alţi profesionişti, conform comunicatului.

Amintim că în România, în 2010, o tumoare ovariană gigant, de 10,2 kilograme, benignă, a fost extirpată de medicii din Arad.

Luna aceasta, o femeie în vârstă de 51 de ani a fost supusă, în premieră pentru județul Galați, unei intervenții chirurgicale pe creier cu ajutorul Sistemului de Neuronavigație, o tehnologie de ultimă generație care permite medicilor o precizie excepțională în tratamentul afecțiunilor cerebrale.